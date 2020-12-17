Путин рассказал, почему не получил прививку от Covid-19

Владимир Путин не отриав вакцинацию. Фото: rg.ru

Президент России Владимир Путин не делал прививки от коронавируса.

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"Всех призываю внимательнейшим образом относиться к рекомендациям специалистов, они говорят, что вакцины предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. Для таких, как я, вакцины пока не добрались. Поэтому пока не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только станет возможным ", - заявил Путин во время пресс конференции.

В группу риска для коронавируса относятся люди старше 65 лет, страдающих от хронических заболеваний. В рамках всеобщей вакцинации прививки в первую очередь делают тем, чья работа связана с контактом с другими людьми: медикам, социальным работникам, сотрудникам сферы торговли и услуг другим.

Более 137 тыс. человек получили прививки в Британии за 1-ю неделю кампании по вакцинации от коронавируса. Количество вакцинированных будет расти, сообщил британский министр по контролю программы вакцинации надх Захави.