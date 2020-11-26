"Путин планирует наступление на Украину, но мы сможем устоять" - ветеран

Игорь Лапин В критический момент сможем мобилизоваться. Украинцы ярые, не сдадутся. Фото: Reuters

Москва планирует наступление на всех направлениях. Первой под раздачу попадет Беларусь.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал юрист, ветеран русско-украинской войны Игорь Лапин.

"Далее открывается путь на страны Балтии. Они это понимают, готовятся. Россияне начали модернизировать армию в 2006 и планируют завершить до 2021 года. Путин поставлял новую технику в вооруженные силы не для того, чтобы смотреть, как она ржавеет. Планирует использовать", - объясняет он.

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По словам эксперта, Украина сможет устоять. Невозможно победить государство, в котором живут 40 млн человек.

"В критический момент сможем мобилизоваться. Украинцы ярые, не сдадутся. После Революции достоинства утвердился проевропейский вектор государства. Он до сих пор держится. Где-то буксует, кем-то тормозится. Но Украина движется на Запад. Как только произойдет разворот, будет общественный взрыв", - добавляет ветеран.

Полное интервью с Игорем Лапиным читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.