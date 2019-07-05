Путин хочет, чтобы Украина сняла экономическую блокаду с Донбасса: чем это грозит?

Александр Кочетков: Снять блокаду ОРДЛО можем, например, в ответ на освобождение украинских пленных или реальное прекращение огня. Фото: ТСН

Можем себе позволить восстановить экономические отношения с оккупированным Донбассом только в ответ на какие-то уступки Москвы.

Говорит в комментарии для Gazeta.ua политолог Александр Кочетков.

"Нельзя достигать компромисса единолично. Для этого каждая сторона должна идти на уступки. В противном случае Украина проиграет.

Снять блокаду ОРДЛО можем, например, в ответ на освобождение украинских пленных или реальное прекращение огня. Проблема в том, что вряд ли боевики и Кремль согласятся на это", - считает эксперт.

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По его словам, торговля с оккупированными территориями и дальше продолжается.

"Просто она происходит в виде контрабанды. Поэтому снятие блокады не повредит украинской государственности. Но не можем это делать просто потому, что так сказал Путин. Если решили восстановить экономические отношения с Донбассом, надо требовать соответствующих уступок и со стороны Москвы", - добавляет эксперт .

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины.