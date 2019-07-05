Путин призвал снять блокаду с Донбасса

Путин прокомментировал минские переговоры. Фото: ТСН

Президент РФ Владимир Путин заявил, что минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины.

"Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит минским соглашениям. Ну почему вы никогда не спрашиваете украинских партнеров: "Когда вы это сделаете?" Мы же не можем это сделать за них", - сказал Путин, пишут росСМИ.

Он отметил, что избранный президент Владимир Зеленский после того, как получил большой мандат доверия от украинского народа заявлял, что он готов вступить в диалог со всеми, от кого зависит прекращение военных действий на Донбассе.

"Теперь в Европе объявил вдруг, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Наверное, это тоже как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании", - добавил Путин.

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Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев резко ответил президенту России Владимиру Путину на его условия. Сказал, что в Украине сепаратистами считают завезенных из РФ боевиков.