Советник Зеленского послал Путина с его условиями

Накануне Путин выставил условия Зеленскому: признать ОРДЛО, отменить языковой закон и томос. Фото: Обозвеватель

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев резко ответил президенту России Владимиру Путину на его условия.

Сказал, что в Украине сепаратистами считают завезенных из РФ боевиков, сообщают Новости Донбасса.

"Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами - марионеток Путина мы так называем. Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей - мы с ними говорим", - говорит он.

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Для возвращения контроля над оккупированным Донбассом Украине нужна сильная информационная политика. Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время круглого стола назвал ситуацию сложной.