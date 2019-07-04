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четверг, 04 июля 2019 13:59

Разумков назвал возвращение оккупированного Донбасса "долгим процессом"

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Разумков назвал возвращение оккупированного Донбасса &quot;долгим процессом&quot;
Разумков планирует менять информационную политику. Фото: justus.com.ua

Для возвращения контроля над оккупированным Донбассом Украине нужна сильная информационная политика.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время круглого стола назвал ситуацию сложной, сообщает УНИАН.

"Это тяжелый процесс, это небыстрый процесс. Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы заниматься не будем. Мы не можем говорить, что проблема может быть решена завтра. Нет, это не правда. Надо быть откровенными и перед собой, и перед украинским обществом, это трудный процесс. Самое страшное - не все в этом процессе хотят реального урегулирования", - заявил лидер партии

Разумков считает, что война на Донбассе - первая, в которой основным оружием является информация.

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"О временно оккупированных территориях нет информационной политики. Всю информацию, которую получают там, чаще всего из российских телеканалов", - говорит он.

3 июля вооруженные формирования России 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Дата
04
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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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