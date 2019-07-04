Командование ООС просит не прекращать на Донбассе вещание военного радио

"Армия ФМ" - первая украинская военная радиостанция. Фото: https://sprotyv.info

11 июля военное радио "Армия FM" перестанет вещать в Горняке, Бахмутовке и на Чонгаре, а со 2 августа прекратится трансляция в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске, Светлодарске и Попасной. Это произойдет из-за неприятия решений о продлении разрешений на вещание.

Командование и личный состав операции Объединенных сил призвали членов Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания как можно скорее принять решение о продлении разрешения на вещание военной радиостанции "Армия FM". Также говорится и о других украиноязычных радиостанциях и телеканалах, вещающих на территории Донецкой и Луганской областей и аннексированном Крыме. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Украиноязычные телеканалы и радиостанции в районе проведения ООС – одно из действенных средств противостояния информационной внешней агрессии.

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"И в это непростое время остается нерешенным вопрос о продлении разрешений на осуществление вещания украиноязычных телеканалов и радиостанций, вещающих на территории Донбасса и АР Крым", – отметили в пресс-центре.

В штабе надеятся, что Нацсовет примет решение и предоставит соответствующие разрешения украинским медиа для наполнения информпространства качественным украинским продуктом.

Боевики и российские оккупанты устраивают многочисленные пожары на оккупированных территориях. Обустраивают минно-взрывные заграждения, а из-за их халатности страдают местные жители.