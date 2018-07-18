Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт

Александр Хара: Трамп поднимает Путина до уровня вершителей судеб мира. Фото: UAinfo

Во время встречи в Хельсинки американский президент Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин, скорее всего, договорились не касаться вопроса Крыму. Новых санкций не будет.

Об этом в интервью для Gazeta.ua сказал эксперт по международным отношениям Александр Хара.

- Это первая полноформатная встреча президентов. Путин был гораздо лучше подготовлен. Его тезисы - ужасные и манипуляционные, но монолитные и четкие. Трамп к встрече не готовился. Два дня перед саммитом потратил на игру в гольф. Путин обыграл его.

Что хотел получить перед этой встречей Путин? Получил ли?

- Стороны достигли того, что хотели. Именно Путин и Трамп, а не их страны. Первый олицетворяет всю Россию. Второй - далеко не все Соединенные Штаты. Глобально РФ получила значительно больше. Сам факт встречи - позитив для Путина. Показывает, что он не в дипломатической изоляции. Его страну считают одним из мировых политических центров. Предыдущий президент США Барак Обама сказал, что Россия - региональная держава. Этим он лично оскорбил Путина. Трамп же преподносит его до уровня вершителей судеб мира.

На встрече Путин продавал страх. Его экономика слабая, политическое влияние уменьшилось, он просто занимается разрушением Североатлантического альянса и ЕС, вмешивается в выборы других стран.

Трамп выставил Россию и США ответственными за мировую безопасность. Сказал, что они на двоих владеют 90 процентами всего ядерного оружия. Мол, их страны не могут позволить себе плохие отношения. Это играет на руку Путину. Нашел точку соприкосновения к Вашингтону.

Американский президент танцует под дудку Путина и соглашается, что отношения между странами ухудшились не в результате аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбивания малайзийского "Боинга". А, мол, просто из-за внутриполитической борьбы в самих Штатах. И это неправда.

Об Украине говорил только Путин, а Трамп ему поддакивал. Вроде надо давить на Украину. Скорее всего, лидеры договорились, что Крым не тронут. Никаких новых санкции, никаких упоминаний о полуострове. У них разные точки зрения, но на реальное положение дел это не повлияет.

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Что хотел выиграть Трамп перед встречей, и что выиграл?

- Ожидал такой же эффект, как от встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Но в Хельсинки потерялся на фоне Путина. Не был хозяином ситуации. Планировал встречу как свою рекламную акцию. Хотел показать, что готов к диалогу для отстаивания интересов американцев. Не получилось.

На саммите НАТО (состоялся 11-12 июля в Брюсселе. - Gazeta.ua) Трамп сказал, что вопрос "Северного потока-2" является политическим и относится к безопасности. Критиковал его строительство. А на встрече с Путиным начал лепетать об экономической конкуренции в энергетике. Точно не выглядел как человек, который может "сделать Америку снова величественной". Обещал это во время предвыборной компании.

Какие может иметь последствия эта встреча для международной политики, распределения сил в мире? Ведь на саммите НАТО Трамп раскритиковал ЕС.

- Проблемы действительно существуют. Запад постепенно раскалывается. Но это не значит, что мы стоим на пороге формирования нового мирового порядка. Старые организации, как НАТО или ЕС, еще достаточно сильны и нормально держатся. Все-таки нынешний порядок мощнее Трампа.

На саммите НАТО он вел себя, словно слон в посудной лавке. Позволял себе травить союзников. Но, как ни странно, это дало плоды. Страны Евросоюза стали больше тратить на свою оборону, чего и требовал американский президент.

Америка и в дальнейшем будет видеть угрозу в каждой стране, которая ведет агрессивную политику. Что бы Трамп не говорил, американцы начали разрабатывать оружие, которое могло бы преодолеть российские системы защиты. Это машина безопасности, которая сформирована давно. Трамп ее не остановит.

Альтернативы настоящему порядку нет. Иная система - это увеличение роли авторитарных государств. А именно России, Китая, Ирана. Для Запада это недопустимо.

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Какие последствия будет иметь встречу для Трампа внутри США?

- То, что он делает, не воспринимается даже его однопартийцами. Фактически стал на сторону Путина, когда согласился, что никакого вмешательства в американские выборы не было. Такая риторика не могла понравиться Конгрессу.

Это не та манера, с которой надо говорить с Путиным. Демократы, его оппоненты, будут использовать это довольно жестко. Республиканцы находятся в сложной ситуации. Скоро выборы в Конгресс. Чтобы удержать большинство, им надо вести себя осторожно. Не могут не критиковать Трампа за его поведение, но им надо ограничивать это возмущение. Электорат президента может быть доволен тем, что происходит. В глазах просто американца он ведет себя не как бюрократ вашингтонского болота, а как человек, который ломает систему.

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Оговорка Путина, когда он сказал "мы провели референдум в Крыму", будет иметь какие-то последствия? Он признал, что все устроила РФ, а не жители полуострова самоопределились.

- Небольшие. С самого начала аннексии американская разведка понимала, что там происходит. Для нас это тем более не новость. Украинская власть только через четыре года признала Россию агрессором. Но продолжает дипломатические и торговые отношения с ней. А мир прекрасно понимает, что его слова ничего не стоят.

16 июля в столице Финляндии, Хельсинки, состоялась встреча президента Америки Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Лидеры говорили более двух часов, после чего вышли на совместную пресс-конференцию. Поднимались вопросы Сирии, "Северного потока-2", вмешательство РФ в американские выборы. Об Украине говорили мало.