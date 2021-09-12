Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх - самые резонансные события недели в цитатах

 
Ексклюзивы
1/5
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 576
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 450
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
4 Просмотров: 4734
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 972
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3 Просмотров: 3591
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
1 Просмотров: 1512
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Просмотров: 3564
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
1 Просмотров: 32067
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 837
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 432
Фото
Все фото
6
15
5
10
31
День ангела 13 сентября: кто празднует и как оригинально поздравить именинников
День ангела 13 сентября: кто празднует и как оригинально поздравить именинников
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Антоненко обвенчался с женой. Дугарь была свидетелем
Антоненко обвенчался с женой. Дугарь была свидетелем
Полицейские собирают наркотики и презентация роботов: лучшие фото пятницы
Полицейские собирают наркотики и презентация роботов: лучшие фото пятницы
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Видео
Все видео
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
Хасиды возвращаются домой: как попраздновали в Умани
Хасиды возвращаются домой: как попраздновали в Умани
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Интервью
1/5
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
9 Просмотров: 1728
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2862
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 18009
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2691
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1494
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
10 сентября 2021
2 Просмотров: 576
Картоплиння
Вони все йдуть і йдуть, вишивані першовересневі школярі. Я наслухаюся. У вуличному просторі завжди нашорошую вуха, як локатори. Поготів, коли бачу ...
воскресенье, 12 сентября 2021 19:54

Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх - самые резонансные события недели в цитатах

  Комментировать

Во время обыска в моем доме сотрудник, его производивший, сказал: "Ваше оружие – слово. А это гораздо опаснее". Так что мое "оружие" со мной. Мое слово со мной. Мое слово с вами!

пишет заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял в письме из следственного изолятора. "Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх, а ведь это одна из их целей. Наши предки гордо пронесли небесное знамя с золотой тамгой. Сделать это должны и мы!", - обращается к соотечественникам.

Автор: facebook.com/nikolay.polozov
  Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял в письме из СИЗО призывает соотечественников не сдаваться
Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял в письме из СИЗО призывает соотечественников не сдаваться

Его и еще четырех крымских татар оккупационная власть в Крыму задержала 3-4 сентября. Их подозревают в диверсии. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Российский оккупант прибег к репрессиям в Крыму после провала кампании против "Крымской платформы". Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Наша страна заслужила провести Олимпийские игры. Тяжеловесы говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся

считает президент Владимир Зеленский.

Об этом он заявил на торжественном концерте по случаю 30-й годовщины со дня основания Национального олимпийского комитета.

Если Россия поглотит Беларусь той или иной форме, то мы получим еще 1000 километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины

сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

9 сентября Путин и Лукашенко встретились в Москве и подписали 28 программ по так называемому союзному государству.

Затыкание рта парламентариям - это выстрел в сердце парламентаризма

пишет в Facebook юрист Сергей Друзенко. Так он отреагировал на драку нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко с депутатом Гео Леросом, который начал говорить о вагнергейте с трибуны парламента. Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию "вагнеровцев", для чего выманили их в Беларусь. Однако ее сорвали.

Операция имела американские деньги, техническую помощь и советы ЦРУ по задержанию российских наемников, CNN ссылается на трех бывших высокопоставленных украинских разведчиков.

Мою коллегу спасло только то, что она жестикулирует при разговоре. Спросила девушку: "Неужели будешь в меня стрелять?". И та выстрелила. Стрела попала в левую руку и прошла навылет. Если бы не рука - могла попасть в шею или грудь. Возможно, даже в сердце

рассказывает директор полтавской школы №11 Валентина Олийниченко.

19-летняя Таисия Петрова 6 сентября зашла в помещение через боковой вход. Поднялась на второй этаж в класс и выстрелила в спину учительнице. Тогда прошла по коридору и выпустила стрелу в другого педагога. Она получила ранение руки.

Петрову задержали без сопротивления, ей объявили подозрение в совершении преступления, а именно покушение на умышленное убийство.

Эти фото напоминают мне фильмы о монстрах, когда я был ребенком. Как динозавр или какое-то существо преследует людей

говорит специальный агент ФБР. Секретная служба США впервые опубликовала фото терактов 11 сентября 2001 года.

Автор: United States Secret Service
  Неизвестные ранее фото террактов 11 сентября опубликовали через 20 лет после трагедии
Неизвестные ранее фото террактов 11 сентября опубликовали через 20 лет после трагедии

11 сентября исполнилось 20 лет со дня нападения боевиков террористической группировки "Аль-Каида" на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и министерство обороны США в Вашингтоне. В результате атак погибли почти 3000 человек, среди которых были и украинцы по происхождению.

По воскресеньям Gazeta.ua подбирает для вас яркие цитаты о событиях, которые не прошли мимо внимания редакции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх - самые резонансные события недели в цитатах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

Скульптуру юноши художник изготавливал три года

Погиб преемник китайского вождя

Самое читаемое
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
5
 Просмотров: 11835
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике 1 Просмотров: 10962
Назвал президента &quot;дебилом&quot;: мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко
Назвал президента "дебилом": мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко Просмотров: 8595
Мадонна шокировала откровенными кадрами
Мадонна шокировала откровенными кадрами
5
 Просмотров: 7245
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
 Просмотров: 6111
Общество
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных Просмотров: 270
В Украину возвращаются осадки: где ждать ливней
В Украину возвращаются осадки: где ждать ливней Просмотров: 612
Гороскоп на 13 сентября: почему сегодня надо заниматься благотворительностью
Гороскоп на 13 сентября: почему сегодня надо заниматься благотворительностью
 Просмотров: 396
Народные традиции 13 августа: сегодня журавли покажут будет ли зима суровой
Народные традиции 13 августа: сегодня журавли покажут будет ли зима суровой Просмотров: 225
Чего нужно остерегаться в течение недели, которая начнется 13-го числа
Чего нужно остерегаться в течение недели, которая начнется 13-го числа
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
9
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
4
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
3
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3
Президент Эстонии дала неутешительный прогноз относительно членства Украины в ЕС
3
Евросоюз сам не готов принять Украину - Кулеба
Голосов: 57091
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть