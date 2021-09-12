Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх - самые резонансные события недели в цитатах

Во время обыска в моем доме сотрудник, его производивший, сказал: "Ваше оружие – слово. А это гораздо опаснее". Так что мое "оружие" со мной. Мое слово со мной. Мое слово с вами!

пишет заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял в письме из следственного изолятора. "Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх, а ведь это одна из их целей. Наши предки гордо пронесли небесное знамя с золотой тамгой. Сделать это должны и мы!", - обращается к соотечественникам.

Автор: facebook.com/nikolay.polozov Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял в письме из СИЗО призывает соотечественников не сдаваться

Его и еще четырех крымских татар оккупационная власть в Крыму задержала 3-4 сентября. Их подозревают в диверсии. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Российский оккупант прибег к репрессиям в Крыму после провала кампании против "Крымской платформы". Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Наша страна заслужила провести Олимпийские игры. Тяжеловесы говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся

считает президент Владимир Зеленский.

Об этом он заявил на торжественном концерте по случаю 30-й годовщины со дня основания Национального олимпийского комитета.

Если Россия поглотит Беларусь той или иной форме, то мы получим еще 1000 километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины

сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

9 сентября Путин и Лукашенко встретились в Москве и подписали 28 программ по так называемому союзному государству.

Затыкание рта парламентариям - это выстрел в сердце парламентаризма

пишет в Facebook юрист Сергей Друзенко. Так он отреагировал на драку нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко с депутатом Гео Леросом, который начал говорить о вагнергейте с трибуны парламента. Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию "вагнеровцев", для чего выманили их в Беларусь. Однако ее сорвали.

Операция имела американские деньги, техническую помощь и советы ЦРУ по задержанию российских наемников, CNN ссылается на трех бывших высокопоставленных украинских разведчиков.

Мою коллегу спасло только то, что она жестикулирует при разговоре. Спросила девушку: "Неужели будешь в меня стрелять?". И та выстрелила. Стрела попала в левую руку и прошла навылет. Если бы не рука - могла попасть в шею или грудь. Возможно, даже в сердце

рассказывает директор полтавской школы №11 Валентина Олийниченко.

19-летняя Таисия Петрова 6 сентября зашла в помещение через боковой вход. Поднялась на второй этаж в класс и выстрелила в спину учительнице. Тогда прошла по коридору и выпустила стрелу в другого педагога. Она получила ранение руки.

Петрову задержали без сопротивления, ей объявили подозрение в совершении преступления, а именно покушение на умышленное убийство.

Эти фото напоминают мне фильмы о монстрах, когда я был ребенком. Как динозавр или какое-то существо преследует людей

говорит специальный агент ФБР. Секретная служба США впервые опубликовала фото терактов 11 сентября 2001 года.

Автор: United States Secret Service Неизвестные ранее фото террактов 11 сентября опубликовали через 20 лет после трагедии

11 сентября исполнилось 20 лет со дня нападения боевиков террористической группировки "Аль-Каида" на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и министерство обороны США в Вашингтоне. В результате атак погибли почти 3000 человек, среди которых были и украинцы по происхождению.

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