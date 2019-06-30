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воскресенье, 30 июня 2019 15:15

Психолог рассказал, почему Зеленский не задержится долго в Украинском доме

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Психолог рассказал, почему Зеленский не задержится долго в Украинском доме
До 1991 года в Украинском доме был музей Ленина. Затем размещались прокуратура и отделение милиции. Фото: icc-kiev.gov.ua

Украинский дом - место с плохой репутацией. Долго здесь никто не задерживался. Об этом Gazeta.ua рассказала психолог Валентина Домская.

"До 1991-го здесь был музей Ленина. Затем размещались прокуратура и отделение милиции. 2012-го на его лестнице состоялся Мовный майдан, который Беркут пытался разогнать с применением слезоточивого газа", - рассказывает Валентина Домская.

Имеет несколько мыслей относительно переезда в это здание Офиса президента Владимира Зеленского.

"Его выбор можно понять. Это место кажется более комфортным для бывшего артиста, а теперь гаранта, - говорит Валентина. - Само здание похоже на концертную площадку. Люди, которые выбирают такие доминанты в интерьере, готовы к открытости".

По словам психолога, самое место несет в себе негативную энергетику.

"Во времена независимости это место не раз становилось ареной для противостояния. Во время Революции Достоинства - было ареной противостояния силовиков с народом. Здание несколько раз переходила из рук в руки, - говорит Домская.

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Психолог советует не ограничиваться современной историей.

"Во времена Киевской Руси это были места охоты, - говорит Валентина. - В новом владельце это может раскрыть охотничий инстинкт. Будет хвастаться достижениями, захочет похвал. 200 лет назад здесь действовал первый городской театр. Это накладывает свой отпечаток. События, которые здесь будут разворачиваться, могут выглядеть наигранными, иметь привкус трагикомедии".

До 1982 года здесь действовал 3-этажный отель "Европейский".

"О таких заведения ходит дурная слава. Часто отель становился местом разврата, измены, тайн, интриг, подпольных азартных игр. Трудно будет понять, кто есть кто в окружении президента. Теперь мы имеем выставочный центр, где время от времени происходили ярмарки, партийные съезды и фуршеты. Место пустой болтовни, сплетен, обещаний и торгов. Президенту всегда придется ставить что-то на кону, жертвовать одними интересами ради других. Как показывает история, никто надолго не задерживался в Украинском оме. Больше всего преемник Зеленского вернется в кресло на Банковой", - говорит Валентина Домская.

Новый офис президента Владимира Зеленского, который планируют перенести в Украинский дом, оборудуют новейшими системами отопления, кондиционирования и очистки воздуха.

Автор: Gazeta.ua
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