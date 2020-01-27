Психолог поведала, как избежать и избавиться игромании

От игромании практически невозможно избавиться самостоятельно Фото: wikinauka.ru

В Украине находится около 200 тыс. игроманов.

Самыми популярными в Украине компьютерными играми есть Dota 2, Counter-Strike и World of Tanks. В них могут играть десятки геймеров в реальном времени. Сутью этих игр является борьба двух команд за победу. Чтобы выиграть, необходимо уничтожить противника. В каждой из трех игр пользователям предлагают тратить реальные средства, чтобы их инвентарь выглядел так, как того хочет сам игрок. За немалую сумму можно купить винтовку с уникальным рисунком или раскрасить свой танк в необычный цвет. Таким образом, люди щеголяют в своем кругу собственной уникальностью.

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В каждой из трех игр пользователям предлагают тратить реальные средства, чтобы их инвентарь выглядел так, как того хочет сам игрок. За немалую сумму можно купить винтовку с уникальным рисунком или раскрасить свой танк необычным цвет. Таким образом, люди кичатся своей крутизной. С первых двух игр также проходят турниры. В прошлом году призовой фонд в Dota 2 составил $33 млн. Команда победителей получила $15,6 млн и каждый из пяти игроков сразу стал официальным миллионером. В Counter-Strike призовой фонд меньше - $1 млн. Однако за год проводят три таких игры.

В первую очередь игромания - это эмоциональная зависимость. Человек самостоятельно не становится игроманом. Им его побуждает стать семья, - говорит член Ассоциации коррекционных педагогов Украины Наталья Липка. Рассказывает об игроманах, как им избавиться от зависимости и как ее избежать.

Чем опасна игромания?

В случае детей она может перерасти от обычных истерик, когда малышей лишают игры и к эпилептическим припадкам. В старших, когда они неконтролируемо будут отдавать все до последней копейки, брать кредиты, продавать или сдавать ценные вещи и даже воровать у родных, чтобы только сделать очередную ставку или просто отыграться.

Какой вид игромании несет наибольшую угрозу?

Игры на домашних компьютерах и мобильных телефонах значительно опаснее, чем в казино. Чтобы посетить игорное заведение человек должен иметь определенное обязательное количество средств, например на одежду, чтобы его туда впустили или на первые ставки. На онлайн-игры не нужно откладывать деньги, они все просто под рукой. Ту же ставку можно сделать в один клик.

Какие игры наиболее опасны?

Те, где по правилам игры человек становится победителем, если убивает больше всего соперников. Они вредят психике, а игроман становится жестоким. Именно через такие игры среди детей и подростков становится популярным буллинг. Ведь в их сознании закладывается, что быть злым и безжалостным это идти против правил и становиться крутым. Для них уже с детства уничтожения становится нормой.

Кто может стать игроманом?

Игроманов больше всего среди лиц от 18 до 30 лет. В университете зависимыми становятся студенты, родители которых заработчане. После высших учебных заведений в группе риска лица, мама и папа которых перестали ими заниматься и вообще проявлять любой интерес к ребенку, с тех пор когда он получил диплом. Часто игроманами еще с детства становятся дети, которыми занимались только бабушка с дедушкой или кто-то один из них. По моим исследованиям около 80 процентов детей нуждаются в родительской поддержки. Игроманы вырастают в неполноценных семьях и в тех, где родители очень мало общаются и интересуются своим ребенком.

Если человек более образован, то у него меньше шансов стать игроманом?

На самом деле нет. У меня есть пациент - хирург в пятом поколении. Мужчина интеллигент и опытный специалист, однако параллельно он алкоголик и игроман. Бывали случаи, когда подвыпившим ставил правильные диагнозы, потому что имеет большой талант к медицине. Однако из-за зависимости теперь вынужден практиковать дома.

Чем игромания отличается от других зависимостей?

Игроман, алко и наркозависимый человек испытывают одно и то же состояние - эмоциональный голод. Однако игроман должен иметь определенный уровень интеллекта. Этого требуют, например, различные карточные игры или ставки. Человеку, чтобы продолжать быть игроманом, необходимо выигрывать, а это сложно сделать без знаний. Что касается наркоманов и алкоголиков, то им сложно стать игроманами, потому что их интеллект скромный и они мало что изучают. Однако игроман в будущем может принимать как спиртные напитки, так и наркотические вещества. Все зависит от силы личности. Если она слабее, то шансов стать алкоголиком или наркоманом - больше.

Почему не удается бросить играть?

Игромания не спроста называется зависимостью. Желание поиграть на самом деле очень сильное. Оно не контролируется сознанием. Во время игры человек получает немалые эмоции, которые постепенно перерастают в состояние зависимости. Если первые можно поменять, например, сумм на радость, то от стану так легко не избавишься. Кроме этого, игры помогают отстраниться от реальной жизни, как следствие на время забыть о своих проблемах, тревогах, обязанностях или страхах. В игроманов нет состояния боязни. Поэтому они и не хотят покидать играть.

Какие еще причины?

Окружение игромана привыкает к его зависимости. И на самом деле им выгодно, что есть такой человек. Игроманами очень легко контролировать и манипулировать. К такому нередко прибегают родственники и просто ближайшие люди. Потому что все окружение зависимого является созависимым. Последние нередко напоминают игроману о его состоянии и упрекают этим, когда им нужна от него, например, какая-либо услуга.

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Как вылечиться от игромании?

От нее практически невозможно избавиться самостоятельно. Однако таких людей также не стоит ложить в клинику. Они ничего не предпринимают, а имеют лишь эмоциональную зависимость. Чтобы избавиться от игромании, нужно приходить к специалисту не только зависимому человеку, но и всей его семье. Посещать необходимо не только психолога, но и психиатра. Последний выписывает успокаивающие лекарства, которые помогают лечению пройти удачно. По собственному опыту знаю, что, к сожалению, люди стесняются и не хотят обращаться к психиатрам, а это на самом деле очень важно.

Что еще поможет?

Игромания - это подруга, которая ждет тебя всегда. Первым шагом выхода из игромании является принятие человеком того факта, что он зависим. Второе - осознание его семьи, насколько сильна проблема игромана. Однако игромания - заболевание. Его невозможно вылечили силой воли. Поэтому поддержка близких играет очень важную и большую роль. Также прекрасным заменителем игры есть другое, такое же эмоционально сильное действие. Например, мужчины могут ходить на охоту или рыбалку. Также подходит стрессовый вид спорта, как прыжки с парашютом. В общем человек должен чувствовать адреналин, аналогичный тому, который у него вырабатывается во время игры.

Помогает ли зависимым лечение?

Я имею 30-летнего пациента, который одновременно алкоголик, наркоман и игроман. У него есть семья - жена и двое сыновей. До того, как начать у меня лечение, он тратил все заработанные средства на выпивку, ставки и наркотики. После трех месяцев ремиссии, во время которых он ко мне приходил, он сорвался. Однако, благодаря консультациям, человек уже оставляет четвертую часть из своих денег на жизнь. Он впервые начал себя подсознательно контролировать. Как результат, можно увидеть, что консультации у специалистов дают определенные плоды.

Почему после паузы игроманы все же срываются?

Состояние ремиссии, еще не означает, что человек полностью виздоровил и забыл, как ему было хорошо во время игры.

Желание просто притупляется, но никуда не девается. Чтобы оно снова не взяло верх над человеком, ему нужно найти эмоционально равноценное занятие, которым можно было бы заменить игры. Оно должно делать человека столь же счастливым, а возможно и сильнее. К сожалению, большинству это не удается и зависимость снова возвращается.

В каких случаях игромания становится толчком к преступлениям?

Спровоцировать может любая сильная эмоция, которую человек не в состоянии контролировать. Например, несчастная любовь, болезнь, серьезная ссора, проигрыш или наоборот большой выигрыш. Если в игромана только появится такое желание, то его сдержать практически невозможно. Он в конечном итоге сорвется и совершит какой-то проступок. У таких людей силы намерения есть чрезвычайно сильными.

Могут ли компьютерные игры приносить пользу?

Да. К таким относятся любые игрушки на логику, по решению математических задач, квесты, обычные шашки и шахматы. Все эти игры улучшают умственные способности человека и концентрацию. Дети с их помощью могут изучать алфавит, цифры, иностранные языки, учатся читать и считать.

С какого возраста становятся игроманами?

С самого детства. С тех пор как ребенок научился включать любой гаджет и самостоятельно заходить в игру, с тех пор он становится зависимым. Чем младше ребенок, тем больше он подвержен игромании. До пяти лет малыш может проводить за компьютером до 20 минут в день. От 30 минут и до часа времени с семи лет и до подросткового возраста.

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Как обезопасить ребенка от игромании?

Родителям нужно с ним не просто общаться, а иметь общую эмоциональную жизнь. Например, ходить в походы. Делать очень много тех вещей, которые будут интересны именно ребенку, а не им. Сейчас большинство родителей ограничивают совместное времяпровождение со своими детьми походом за покупками. Также им нужно регулярно контролировать игры, которые играет ребенок и время, которое он за ними проводит. Стоит уменьшать его до минимума. Ведь всегда проще предупредить, чем потом разбираться с последствиями.

Вылечиться от игромании можно практически в каждом украинском городе. Свои услуги в интернете предлагают множество частных клиник. Эту зависимость в медучреждениях ставят в ряд с алкоголизмом и наркоманией. Во всех трех случаях пациентам обещают полную анонимность, индивидуальный подход и круглосуточную поддержку. В каждом центре лечения отличается. Некоторые предлагают программу из 12 шагов, медикаментозную терапию, различные виды психотерапии - групповую, индивидуальную, семейную или гипноз. Возможно проживание в клинике на весь период реабилитации. Существуют различные программы для подростков и людей старшего возраста. Цена за курс лечения от игровой зависимости начинается от двух тыс. грн и может достигать несколько десятков тыс. грн. Все зависит от программы и места лечения. Чаще всего врачами есть психолог или психотерапевт.