Против диверсий и теракта: показали 3-уровневый защиту Арсенала после масштабных взрывов

Военный арсенал вблизи города Калиновка Винницкой области оборудовали комплексной системой безопасности.

Здесь значительно расширили штат подразделения охраны, вооружили его современными техническими средствами и полностью перешли на трехуровневую систему охраны, сообщили в Минобороны Украины.

Система позволяет круглосуточно контролировать не только техническую территорию арсенала, но и прилегающую зону.

Имеющиеся силы и средства способны противостоять диверсиям и терактам с использованием беспилотных летательных аппаратов. Усиливает страхования объекта кинологическим подразделением.

Охранные периметры оборудованы ограждением нового типа, периметров техническими средствами охраны и освещением. Установлена ​​и система видеонаблюдения, где изображение с камер выводится на монитор дежурного по безопасности.

Командование арсенала отмечает, что после создания комплексной системы безопасности, контроль стал более эффективным. Только с начала этого года у военного арсенала задержаны несколько нарушителей. Также военные зафиксировали ряд попыток пролета беспилотников. Все такие попытки подавляли системами радиоэлектронной борьбы.

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Продолжается строительство первой очереди защитных обсыпных железобетонных хранилищ. Спроектированы по стандартам НАТО.

Объекты будут оборудованы системами автоматического пожаротушения, сигнализациями, внутри хранилищ будет видеонаблюдения. Вход в хранилища будет оборудован биодоступом. Имеется в виду сканирования сетчатки глаза и отпечатки пальцев человека, который заходит в хранилище.

Военные говорят, что новые хранилища будут способны выдержать ядерный удар - как снаружи, так и изнутри.