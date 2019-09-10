"Пространство мечты": в Мариуполе прошел креативный фестиваль

7 и 8 сентября в Мариуполе на базе центра семейного отдыха "Акварель" прошел масштабный художественный фестиваль - "Пространство мечты". В рамках мероприятия состоялась презентация кузнечных скульптур от мастеров из Полтавы, Черновцов, Львова и, конечно, Мариуполя. Организатором проекта выступила Мариупольская организация НСХУ при поддержке Украинского культурного фонда.
Гости фестиваля смогли принять участие в коллективной росписи гигантской металлической скульптуры - "птица-рыба", которая стала своеобразным символом проекта. Скульптура длиной 6 метров и весом в 4 тонны.
Программа фестиваля позволила собрать вместе большое количество талантливых детей, которые стремятся дальше заниматься любимым делом. Прошли выставки уникальных произведений искусства, картин молодых художников и детей. Были организованы мастер-классы по гончарному делу и эстафета от клуба исторической реконструкции.
Организаторы фестиваля отметили, что главными виновниками этого действа стали дети, которые вдохновили мастеров на создание интересных работ.
"Креативное пространство расширяет мировоззрение человека. В прошлом году, когда мы заканчивали фестиваль "Обереги Украины", состоялась встреча скульпторов с молодежью в школе искусств. Один из участников - Сергей Полуботько из Ивано-Франковска, предложил молодым художникам нарисовать то, чтобы они хотели видеть у своего дома. Дети откликнулись и через месяц мы уже получили 100 рисунков. Далее специализированное жюри отобрало 10 лучших работ, которые были воплощены в жизнь", - отметила Виктория Гордиенко.
Напомним, что организаторы фестиваля подарили общинам Мангуша, Мариуполя и Сартаны кованые скульптуры, сделанные по эскизам детей.
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