Прошедшая неделя в фотографиях: новорожденный носорог, сбор грибов и установка елки

Gazeta.ua предлагает подборку фото за неделю уходящего года.
Детеныш носорога стоит возле матери в зоопарке Тюрингии, Германия, 9 декабря. Cамка Марсита родила носорога 28 ноября. Его еще не назвали.
Рабочий устанавливает крышку бочки из белого дуба для производства бурбона в Луисвилле, Кентукки, США, во вторник 8 декабря. Показатели производства улучшились в США, Китае и в Азии. В Германии также зафиксировали рост, согласно сообщениям на прошлой неделе.
Кот Ларри, живущий в резиденции премьер-министра Великобритании по адресу Даунинг Стрит, 10, Лондон, ждет под дверью вместе с тремя посетителями 9 декабря.
Люди стоят в очереди у входа на католическое богослужение в Базилики Гваделупе накануне празднования Дня Матери Божьей Гваделупской 9 декабря в столице Мексики Мехико. Из-за пандемии коронавируса базилика будет закрыта с 10 по 13 декабря. Каждый год миллионы верующих приезжают на празднование дня Матери Божьей Гваделупской 12 декабря.
Фермер собирает черные грибы на грибной ферме в Цунцзянському районе провинции Гуйчжоу, Китай 10 декабря 2020.
Ученики, родители и охранники смотрят фильм в детском автомобильном кинотеатре в школе для девочек Килгарстон 10 декабря 2020 в городе Перт, Шотландия. В школе в этот вечер в три сеанса показывают "Ковидне Рождественское Кино", снятое в течение двух недель накануне.
Раввин Иегуда Тейхталь говорит перед тем как зажечь первую свечу гигантской меноры перед Бранденбургских ворот в первый день праздника Хануки 10 декабря в Берлине, Германия. Ханука в этом году продлится до 18 декабря.
В Голосеевском парке вешают кормушки к Всеукраинской акции "Накорми птиц зимой" 8 декабря. В парках, скверах, возле школ развесили более 800 кормушек.
Люди идут по тротуару во время гололеда в Киеве 11 декабря. Из-за погодных условий произошло много ДТП и образовались большие пробки.
Святой Николай дарит подарки во время торжественного открытия резиденции Святого Николая во Львове 10 декабря.
Рабочие прокладывают асфальт по немецкой технологии на балочных моста через Старый Днепр, Запорожье.
Демонстранты выкрикивают политические и экологические лозунги во время пикетирования Харьковского городского совета во время первого заседания ее 8-го созыва.
Коммунальные рабочие устанавливают и украшают главную новогоднюю елку Украины перед Софийским Собором в Киеве во время подготовки к новогодним праздникам.
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