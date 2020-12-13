Прошедшая неделя в фотографиях: новорожденный носорог, сбор грибов и установка елки

Gazeta.ua предлагает подборку фото за неделю уходящего года.

Детеныш носорога стоит возле матери в зоопарке Тюрингии, Германия, 9 декабря. Cамка Марсита родила носорога 28 ноября. Его еще не назвали.

Автор: Getty Images

Рабочий устанавливает крышку бочки из белого дуба для производства бурбона в Луисвилле, Кентукки, США, во вторник 8 декабря. Показатели производства улучшились в США, Китае и в Азии. В Германии также зафиксировали рост, согласно сообщениям на прошлой неделе.

Автор: Getty Images

Кот Ларри, живущий в резиденции премьер-министра Великобритании по адресу Даунинг Стрит, 10, Лондон, ждет под дверью вместе с тремя посетителями 9 декабря.

Автор: Getty Images

Люди стоят в очереди у входа на католическое богослужение в Базилики Гваделупе накануне празднования Дня Матери Божьей Гваделупской 9 декабря в столице Мексики Мехико. Из-за пандемии коронавируса базилика будет закрыта с 10 по 13 декабря. Каждый год миллионы верующих приезжают на празднование дня Матери Божьей Гваделупской 12 декабря.

Автор: Getty Images

Фермер собирает черные грибы на грибной ферме в Цунцзянському районе провинции Гуйчжоу, Китай 10 декабря 2020.

Автор: Getty Images

Ученики, родители и охранники смотрят фильм в детском автомобильном кинотеатре в школе для девочек Килгарстон 10 декабря 2020 в городе Перт, Шотландия. В школе в этот вечер в три сеанса показывают "Ковидне Рождественское Кино", снятое в течение двух недель накануне.

Автор: Getty Images

Раввин Иегуда Тейхталь говорит перед тем как зажечь первую свечу гигантской меноры перед Бранденбургских ворот в первый день праздника Хануки 10 декабря в Берлине, Германия. Ханука в этом году продлится до 18 декабря.

Автор: Getty Images

В Голосеевском парке вешают кормушки к Всеукраинской акции "Накорми птиц зимой" 8 декабря. В парках, скверах, возле школ развесили более 800 кормушек.

Автор: УНИАН

Люди идут по тротуару во время гололеда в Киеве 11 декабря. Из-за погодных условий произошло много ДТП и образовались большие пробки.

Автор: УНИАН

Святой Николай дарит подарки во время торжественного открытия резиденции Святого Николая во Львове 10 декабря.

Автор: УНИАН

Рабочие прокладывают асфальт по немецкой технологии на балочных моста через Старый Днепр, Запорожье.

Демонстранты выкрикивают политические и экологические лозунги во время пикетирования Харьковского городского совета во время первого заседания ее 8-го созыва.

Автор: Getty Images

Коммунальные рабочие устанавливают и украшают главную новогоднюю елку Украины перед Софийским Собором в Киеве во время подготовки к новогодним праздникам.

Автор: Getty Images