Пропаганда России: Нацсовет проверит телеканал

Эфир проходил в минувшую пятницу.

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет проверку телеканала "НАШ" из-за ретрансляции пропаганды Российской Федерации.

Внеплановая проверка пройдет в период с 24 декабря по 15 января, сообщили в ведомстве.

"10 декабря Национальный совет назначил внеплановую невыездную проверку деятельности ООО "НАШ 365"- спутниковый телеканал "НАШ". Основанием стало шоу "Пятница. Вечер", в котором 4 декабря по интернет-связи принял участие представитель так называемой ЛНР Родион Мирошник", - пишут в сообщении.

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С такой просьбой в Нацсовет обратилась СБУ и гражданин А. Петров.

Телеканал "НАШ" 4 декабря включил в эфир одного из главарей боевиков ЛНР Родиона Мирошника. Тот озвучивал антиукраинские заявления в русле российской пропаганды.