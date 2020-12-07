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понедельник, 07 декабря 2020 10:57

В Раде призывают бойкотировать мураевский телеканал, который запустил в эфир пособника боевиков

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В Раде призывают бойкотировать мураевский телеканал, который запустил в эфир пособника боевиков
Эфир проходил в минувшую пятницу.

Телеканал "Наш", связанный с бывшим нардепом и "регионалом" Евгением Мураевым, 4 декабря включил в свой эфир одного из главарей боевиков ЛНР Родиона Мирошника. Тот озвучивал антиукраинские заявления в русле российской пропаганды.

Во время эфира ведущий Макс Назаров сказал предводителю боевиков: "Чем вы отвечаете на агрессию?".

В студии это все слушали ряд народных депутатов - из "Батькивщины" Вадим Ивченко, "Слуги народа" - Святослав Юраш и Алексей Мовчан, Александр Лукашов с ОПЗЖ. Некоторые даже включились в разговор.

Только присутствующий бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука покинул студию.

В тот же вечер в эфире телеканала был спикер Дмитрий Разумков.

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На это отреагировала народный депутат, бывший вице-спикер Ирина Геращенко, которая призвала бойкотировать телеканал.

"Некий мирошник- не просто фбсшная шестерка и пособник боевиков. Он не просто принимал непосредственное участие в трагических событиях весны-лета 14 года, когда россияне ворвались на Донбасс. Все гораздо хуже.

Перед войной этот никчемный подонок возглавлял Луганскую областную телекомпанию. Затем, в первые месяцы войны, в ее подвале был застенок, где пытали наших военных и проукраинских гражданских, и снимали пытки. Мирошник составил списки проукраински настроенных журналистов и передал их в местное так называемое "МГБ", и на блок-посты, чтобы они с семьями не могли уехать из оккупированного Луганска.

И вот подонка, который непосредственно причастен к передаче украинских журналистов и патриотов "МГБ", который является реальным подельником боевиков, включают в эфир украинского? телеканала? Там сидят депутаты и начинают с ним о чем-то дискутировать, легитимируя это чучело.

Я давно не хожу на этот телеканал и призываю других украинских политиков бойкотировать эту пропагандистскую контору. О Нацсовете молчу. Его просто не существует", - заявила Геращенко.

"Пророссийская помойка под названием телеканал "Наш" на днях показывала в прямом эфире террориста так называемой "ЛНР" Родиона Мирошника. Это произошло как часть ролевых игр, которые организовал ведущий этой помойки Назар Диордица (Макс Назаров). Присутствующие в зале, среди которых нардеп от "Слуги народа" Юраш, ни пытались закрыть рот террористу. Это и не удивительно, ведь депутаты Зеленского очень часто ходят на эфиры пропагандистов, и своим присутствием им помогают", - написал в Facebook общественный деятель Сергей Стерненко.

Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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Дата
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