"Проламывали черепа. Били даже беременную" - 8 лет назад произошел силовой разгон Евромайдана

Михаил Алексеев с первых дней был участником Революции достоинства. В столицу приехал из города Стрый Львовской области. Фото предоставил Михаил Алексеев.

30 ноября исполняется 8 лет со дня силового разгона Евромайдана в Киеве. Тогда 400 протестующих оцепили около 2 тыс. вооруженных спецсредствами бойцов "Беркута". Они применяли взрывные пакеты, избивали людей дубинками. Травмы получили десятки протестующих.

Бухгалтер Михаил Алексеев из города Стрый во Львовской области был участником тех событий. Своими воспоминаниями он поделился с журналом "Країна".

"В Киев приехал еще до избиения студентов. На Майдане чередовались, чтобы не терять силы, - рассказал Михаил Алекееев. - 30 ноября меня разбудили в два ночи телефонным звонком. Но потом перезвонили и сообщили, что все хорошо, "Беркут" отступает. В пять утра те, кто вырвался из этого ада, просили: езжайте сюда, потому что беда... Мы стояли у входа в Михайловский собор, где пряталось много людей... Мой двоюродный брат был на Майдане во время избиения студентов. Он видел, как проламывали черепа, дубинками зверски избивали парней, девушек, даже беременную женщину. Поклялся, что этого власти не простит. Это был рубикон. Тогда поняли, что песнями и танцами не победим. Возле Михайловского собора начали обсуждать, как держать оборону, какие ресурсы и средства защиты нам необходимы.

1 декабря на Майдане собрали Народное Вече. Пришли сотни тысяч людей.

"Такого не видел за всю свою жизнь, - поделился Михаил Алексеев. - Это была огромная человеческая волна. Было ощущение, что вот сейчас мы переломим систему, и это станет началом нового витка истории государства. Хотелось верить, что не будет возврата ко лжи и милицейского произвола".

Эйфория исчезла, когда митингующие вышли из Киевской городской государственной администрации, говорит участник Революции достоинства.

"Ребята, побывавшие в побоище, из нервов начали бить окна в КГГА. Когда мы оттуда вышли, к нам бросилась толпа. Обвиняли в том, что мы - провокаторы. Понял, что чего-то радикального ожидать от людей не надо. Хоть нас много, не все думаем одинаково. Толерантность нашей нации зашкаливает", - говорит Алексеев.

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21 ноября в Украине отмечали День достоинства и свободы – в честь двух украинских революций: Оранжевой и Революции достоинства. С утра киевляне и гости города приходили к Аллее Героев Небесной сотни рядом с майданом Независимости. У портретов погибших майдановцев оставляли цветы и зажженные лампады.