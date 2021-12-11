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суббота, 11 декабря 2021 21:30

Прогноз погоды в Украине на 12 декабря

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Прогноз погоды в Украине на 12 декабря
В Украине местами ожидаются ливни и мокрый снег. Фото: Pixabay

12 декабря в Украине местами ожидаются ливни и мокрый снег. В других же регионах - потеплеет. Об этом пишет Укргидрометцентр.

В течение целого дня в Украине ожидается облачная погода. В некоторых регионах будет выходить солнце, в других же - возможны сильные ливни и мокрый снег. Температура воздуха составит:

на западе днем от +3 до +5, а ночью - от 0 до -3;
на севере днем от +5 до +7, а ночью - от -1 до +4;
на востоке днем от +2 до +4, а ночью - от -1 до -4;
на юге днем от +6 до +8, а ночью - от +3 до +6;
в центре днем от +5 до +8, а ночью - от 0 до +5.

В столице в течение дня ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха будет достигать отметок от +6 до +8, а ночью составит от +3 до +5.

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Также 12 декабря в Украине будут наблюдаться опасные метеоявления. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по дорогам, предупредили синоптики.

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Дата
11
декабря

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