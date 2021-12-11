В Украину надвигаются опасные метеоявления

В воскресенье, 12 декабря, в Украине будут наблюдаться опасные метеявления.
Ожидается туман и гололедица, сообщил Укргидрометцентр.
"В западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица, днем сильный мокрый снег. На Прикарпатье местами сильный мокрый снег. Первый уровень опасности, желтый, - говорится в сообщении.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по дорогам, предупредили синоптики.
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Во время управления автомобилем в тумане следовать таким советам:
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге;
- снизить скорость движения.
8 декабря ледяной дождь в Киеве повалил деревья на дороги и автомобили. Спасатели Киевской службы спасения убрали 10 локаций от последствий ненастья.
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