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суббота, 11 декабря 2021 17:10

В Украину надвигаются опасные метеоявления

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В воскресенье, 12 декабря, в Украине будут наблюдаться опасные метеявления.

Ожидается туман и гололедица, сообщил Укргидрометцентр.

"В западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица, днем ​​сильный мокрый снег. На Прикарпатье местами сильный мокрый снег. Первый уровень опасности, желтый, - говорится в сообщении.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по дорогам, предупредили синоптики.

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Во время управления автомобилем в тумане следовать таким советам:

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге;
- снизить скорость движения.

Автор: Патрульная полиция Киева
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Советы водителям и пешеходам во время гололеда

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Дата
11
декабря

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