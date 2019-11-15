Прогноз погоды на выходные: синоптики рассказали, стоит ли ждать сюрпризов

Особых осадков не ожидается, ночью и утром возможен туман. Фото: zmi.ck.ua

Сюрпризов от погоды в эти выходные ждать не стоит.

Будет солнечно и довольно тепло, сообщает Укргидрометцентр.

Особых осадков не ожидается, ночью и утром возможен туман.

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16 ноября, в субботу, распогодится, поэтому день должен быть солнечным. Украина останется одной из самых теплых стран в Европе. Днем на юге и Закарпатье воздух прогреется до 16 градусов, в других регионах ожидается 8-12° тепла.

Ночи постепенно становятся холодными, но заморозков пока синоптики не обещают. Столбики термометров покажут 1-6°, в Одессе - до 8°.

Днем 17 ноября сохранится теплая погода. В большинстве регионов ожидается от 8° до 12° тепла.

Существенное похолодание придет в Украину ориентировочно 20 ноября. До того будет господствовать сухая теплая погода.