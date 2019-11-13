Синоптик рассказала, когда придет холод

Существенное похолодание придет в Украину ориентировочно 20 ноября. Фото - superagronom.com

Существенное похолодание придет в Украину ориентировочно 20 ноября. До того будет господствовать сухая теплая погода.

В среду, 13 ноября, погоду будет определять антициклон, поэтому будет преобладать сухая погода, лишь на крайнем западе пройдет дождь, говорит синоптик Наталья Диденко.

"Осадков хотя и не ожидается, а вот ветер как раз разгуляется - будьте осторожны при штормовых юго-восточных порывах. Температура воздуха +11 +15 градусов, на юге и западе +14 +19 градусов, в Крыму до +20 градусов", - рассказала синоптик.

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В Киеве в среду будет сухо, очень ветрено, днем ​​+12 +14 градусов.

К концу недели в Украине существенные осадки не предусматриваются, а воздух бодрить свежестью.

Зимой Украине ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири.