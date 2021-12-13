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понедельник, 13 декабря 2021 17:21

Проект на €35 мон: ЕС начал с Украиной обмен Covid-вакцинами

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Проект на €35 мон: ЕС начал с Украиной обмен Covid-вакцинами
Средний совокупный показатель вакцинации в странах партнерства составляет 28%. Фото: pixabay.com

Евросоюз запустил механизм обмена вакцинами против коронавируса на сумму €35 млн со странами-участницами "Восточного партнерства".

Среди государств-участниц - Польша, Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан, сообщил комиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгелий после подписания соответствующего договора с президентом правления польского национального Банка развития.

"Новый инновационный механизм поддержит Польшу в доставке вакцин Украине и другим членам "Восточного партнерства". По этой программе Евросоюз покрывает все расходы на доставку. Это означает, что страны-участницы будут получать больше вакцин, а процесс доставки будет быстрее и проще", - говорится в сообщении.

Варгелий отметил, что новые волны пандемии требуют быстрой и эффективной реакции. Средний совокупный показатель вакцинации в странах партнерства составляет 28%, поэтому пришло время ее ускорить.

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11 декабря Всемирный банк принял решение о дополнительном финансировании для Украины в размере $150 млн для борьбы с Covid-19. Благодаря выделенным средствам Украина сможет закупить 16,5 млн. доз вакцин, которых хватит для вакцинации около 20% населения.

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Дата
13
декабря

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