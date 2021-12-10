Страны Европы обновили условия въезда для украинских туристов

Министерство иностранных дел обновило в пятницу информацию об открытых странах для украинских туристов.

Некоторые европейские государства из-за локдауна закрыли свои границы или рекомендуют воздержаться от поездок, сообщает "Коронавирус_инфо" в Telegram.

"Перед планированием путешествий за границу необходимо ознакомиться с актуальной информацией об условиях въезда на интерактивной карте МИД. Теперь для пересечения границы стран Европы в туристических целях, кроме стандартных документов, необходимо иметь Covid-сертификат, отрицательные результаты теста или сертификат о выздоровлении от коронавируса", - говорится в сообщении.

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Автор: t.me/COVID19_Ukraine Условия въезда в европейские страны для граждан Украины

По состоянию на 10 декабря украинским туристам запрещено путешествовать в: Беларусь, Болгарию, Мальту, Сан-Марино и Словакию.

Полностью вакцинированные украинцы могут попасть в: Бельгию, Эстонию, Испанию, Латвию, Литву, Германию, Финляндию, Францию, Чехию и Швецию. При условии наличия сертификата вакцинации или справки о выздоровлении открыта только Дания.

Вакцинация, сертификат о выздоровлении или тест принимаются в таких странах как: Андорра, Босния и Герцеговина, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция и Хорватия. Вакцинацию вместе с тестом, справку о выздоровлении с тестом и самоизоляцией по прибытию требуют Исландия и Румыния. Сертификат о вакцинации или отрицательный тест подойдут для таких стран, как Монако и Черногория.

Вакцинацию, сертификат о выздоровлении или тест с самоизоляцией по прибытию принимают в таких странах, как Австрия и Польша. В случае последней страны с 15 декабря понадобится еще и ПЦР-тест за 24 ч. до прибытия.

Стоит учитывать, что часть стран ЕС признает лишь четыре вакцины: AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna.

Еврокомиссия предложит в декабре внести в срок действия цифрового сертификата ЕС дополнительную дозу Covid-вакцины. Европейские чиновники склоняются к сценарию необходимости третьей бустерной прививки в течение девяти месяцев после последней вакцинации.