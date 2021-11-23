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вторник, 23 ноября 2021 15:24

ЕС планирует обновить срок действия Covid-сертификатов и добавить третью дозу - СМИ

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ЕС планирует обновить срок действия Covid-сертификатов и добавить третью дозу - СМИ
Некоторые члены Еврокомиссии настаивают на обязательном проведении ПЦР-теста даже для вакцинированных граждан. Фото: pixabay.com

Еврокомиссия предложит в начале декабря внести в срок действия цифрового сертификата ЕС дополнительную дозу Covid-вакцины.

Европейские чиновники склоняются к сценарию необходимости третьей бустерной прививки в течение девяти месяцев после последней вакцинации, сообщает Euractiv со ссылкой на собственные источники.

"Предложение, которое сейчас проходит консультации между службами, представят в начале декабря. Срок действия сертификата должен заканчиваться через девять месяцев после введения последней дозы вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее предлагали сделать это через год после последней дозы.

Источники также сообщили, что некоторые члены Еврокомиссии настаивают на обязательном проведении ПЦР-теста даже для вакцинированных граждан третьих стран, которые хотят поехать в ЕС.

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Европейский Союз в августе официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". Отныне сертификаты соответствуют европейским требованиям. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией.

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