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вторник, 09 марта 2021 19:35

Притула покинул шоу "Где логика?"

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Притула покинул шоу &quot;Где логика?&quot;
Шоу "Где логика?" "Новый канал" снимал в ноябре 2020 года. Фото: Facebook

Сергей Притула объявил о выходе из формата шоу "Где логика?" через бенефициаров с российскими паспортами.

Такое решение телеведущий и политик принял из-за бенефициаров с российскими паспортами. Об этом он заявил в Facebok.

Шоумен отметил, что 9 марта в эфире "Нового канала" будет показан первый из 15 выпусков первого сезона программы "Где логика?", Которую телеканал снимал в ноябре прошлого года.

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Притула отметил, что сезон станет "первым и последним" с его участием в качестве ведущего.

"Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет", - объяснил свое решение Притула.

Шоумен Сергей Притула не видит себя в роли Министра обороны. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

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