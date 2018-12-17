Притула о создании Православной церкви: "Все только начинается"

Притула поблагодарил Филарета и пожелал мудрости Епифанию. Фото: antikor.com.ua

Шоумен Сергей Притула поздравил украинцев с созданием Православной церкви Украины.

Свои мысли он выразил в Facebook.

"Вчера [15 декабря] вел благотворительный вечер Украинского католического университета. Собирали средства на стипендии студентам. Сколько миллионов собрали, - это уже другой вопрос. Меня просто до боли в сердце проняло, когда патриарх УГКЦ Святослав Шевчук поздравил всех присутствующих с появлением Православной церкви Украины - весь зал стоя устроил длительную овацию этой новости!

Поистине вчера был день, когда радовались и православные, и католики, и протестанты, и мусульмане, и иудеи, и атеисты. Грустно было только одной конфессии. Но кого теперь интересуют эмоции "раскольников"... Братья и сестры, сердечно поздравляю вас! Епифанию - мудрости и стойкости. Все только начинается", - написал Притула.

Он поблагодарил патриарха Филарета за проявленную мудрость не претендовать на главенство в Православной церкви Украины.

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15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, который избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Православной церкви Украины. После избрания Епифаний призвал архиереев и верующих присоединиться к новосозданной церкви.