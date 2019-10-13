Пристайко в Брюсселе примет участие в заседании Комитета Европарламента по Донбассу

Пристайко посетит Европарламент, где обсудят Донбасс. Фото: Цензор

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в заседании Комитета Европарламента по ситуации на Донбассе.

Заседание состоится 14 октября в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

В рамках визита Пристайко проведет также ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств-членов Европейского союза и чиновниками ЕС.

Также министр посетит Люксембург, где на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам примет участие в министерском заседании Группы друзей Украины в ЕС по приглашению Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской Комиссии Федерики Могерини и министров иностранных дел государств-членов ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слава Украине": российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне

Пристайко проинформирует партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в Нормандском формате.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса нет. Добавил, что вопрос о восстановлении Донбасса преждевременный.