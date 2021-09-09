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четверг, 09 сентября 2021 07:25

Пришло бабье лето: детальный прогноз на ближайшую неделю

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Пришло бабье лето: детальный прогноз на ближайшую неделю
Дождей не предвидится, будет царить малооблачная погода с прояснениями. Фото: pixabay.com

Ближайшую неделю в Украине удержится теплая комфортная температура. Днем она местами будет достигать +26°С, а ночью установится в пределах +6...14°С. Холоднее всего будет на востоке и в Карпатах.

По прогнозу Укргидрометцентра, дождей не предвидится, будет царить малооблачная с прояснениями погода. Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с прогнозом на 10-16 сентября.

Запад

10 сентября - облачно с прояснениями. Без осадков, температура днем +20...25°C, ночью +5...10°C.
В Карпатах без осадков. Температура днем +12...17°C, ночью +7...12°C.
11 сентября - переменная облачность. Сухо. Днем +19...24°C, ночью +6...11°C.
12 сентября - облачно с прояснениями. Без осадков. Среди дня +20...25°C, ночью +8...13°C.

Восток

10 сентября - облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 8 м/с. Температура днем +19. ..24°C, ночью + 6...11°C.
11 сентября ожидается переменная облачность. Сухо. Температура днем +20...25°C, ночью +9...14°C.
12 сентября - облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 8 м/с. Среди дня +20...25°C, ночью +9...14°C.

Центр

10 сентября - переменная облачность. Без осадков. Днем +20...25°C, ночью +6...11°C.
11 сентября - облачно с прояснениями. Сухо. Температура днем +19...24°C, ночью +8...13°C.
12 сентября - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +20...25°C, ночью +9...14°C.

Север

10 сентября - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +20...25°C, ночью +6...11°C.
11 сентября - переменная облачность. Сухо, днем +20...25°C, а ночью +9...14°C.
12 сентября - переменная облачность. Без осадков. Днем +20...25°C, ночью +9...14°C.

Юг и Крым

10 сентября - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +20...25°C, ночью +7...12°C.
11 сентября - переменная облачность. Сухо. Днем +21...26°C, ночью до +14°C.
12 сентября - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +21...26°C, ночью +10...15°C.

Киев
10 сентября - переменная облачность. Сухо. Днем +22...24°C, ночью до +11°C.
11 сентября - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +23...25°C, ночью +12...14°C.
12 сентября - переменная облачность. Без осадков. Днем +23...25°C, ночью +12...14°C.

Ориентировочный прогноз погоды на 13-16 сентября:

13-14 сентября - облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура днем +18...23°C. Ночью +8...13°C.

15-16 сентября - переменная облачность. Без осадков. Днем +15...20°C, ночью до +13°C.

Интересные факты о погоде в сентябре за последние 100 лет:

Самую низкую температуру, +0,2°C, зафиксировали 10 сентября 1968 года в Сумах. Самую высокую, +34,3°C, 1946-го в Одессе.

Шквальный ветер был в Фастове Киевской области 10 сентября 1982 года. Достигал скорости 28 м/с.

12 ч. шел дождь в Закарпатской области 10 сентября 1972-го. Выпало до 55 мм осадков.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.

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