Приложения Facebook впервые с 2018-го не в лидерах по загружаемости: кто обогнал соцсеть

 
Ексклюзивы
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 414
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 1737
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2178
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 540
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 621
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 405
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6381
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2484
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 531
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
7
4
5
8
10
Иловайский котел: &quot;Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг&quot;
Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые &quot;воевали&quot; на Донбассе
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые "воевали" на Донбассе
Баста дал концерт в Одессе. Количество его фанатов поражает
Баста дал концерт в Одессе. Количество его фанатов поражает
Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
9 августа день ангела у владельцев популярных имен
9 августа день ангела у владельцев популярных имен
Видео
Все видео
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
Интервью
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 414
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 477
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 378
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2592
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 351
Колонка
08 августа 2021
Просмотров: 819
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
вторник, 10 августа 2021 15:01

Приложения Facebook впервые с 2018-го не в лидерах по загружаемости: кто обогнал соцсеть

  Комментировать
Приложения Facebook впервые с 2018-го не в лидерах по загружаемости: кто обогнал соцсеть
На китайском рынке в прошлом году чаще всего загружали Facebook. Фото: pixabay

В 2020 году больше всего из приложений загружали китайскую социальную сеть TikTok.

Среди пяти наиболее популярных - четыре приложения Facebook, сообщает App Annie.

Приложения от Facebook были первыми по загруженности с 2018-го. Теперь TikTok забрал лидерство.

Второе место занимает Facebook, третье - мессенджер WhatsApp, четвертое - Instagram и пятое - Facebook Messenger.

На китайском рынке в прошлом году чаще всего загружали Facebook, а TikTok на второй позиции. Китайскую версию TikTok - Doyuin - запустили в 2016 году. А через год появилась международная. Пользователи могут записать ролик на смартфон, смонтировать и наложить спецэффекты и музыку сразу в приложении. Оно стало популярным с началом пандемии, когда большинство людей должны были сидеть дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Telegram получил масштабное обновление: что изменили

В апреле 2021-го в TikTok были зарегистрированы более 800 млн пользователей во всем мире. А материнская фирма ByteDance 2020 получила миллиардные прибыли, большинство из которых благодаря рекламе.

Instagram закроет страницы детей до 16 лет по умолчанию. Это для защиты юных пользователей. Таким образом Instagram прекратит показ публикаций пользователей до 16 лет в общих рекомендациях, чем усложнит поиски их аккаунтов с подозрительных страниц. Также ограничат возможности рекламодателей привлекать детей и подростков к рекламе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приложения Facebook впервые с 2018-го не в лидерах по загружаемости: кто обогнал соцсеть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 17946
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 13014
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 12114
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 4986
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3195
Общество
Астролог назвала дни, когда лучше вакцинироваться от коронавируса
Астролог назвала дни, когда лучше вакцинироваться от коронавируса
 Просмотров: 36
Дело Чауса: бывший судья говорит, что его украли и хотели убить
Дело Чауса: бывший судья говорит, что его украли и хотели убить Просмотров: 135
Суды и Зеленский улучшили позиции: опрос показал, кому доверяют украинцы
Суды и Зеленский улучшили позиции: опрос показал, кому доверяют украинцы Просмотров: 144
Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"
Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"
7
 Просмотров: 675
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
9
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
3
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
1
Секс-меньшинство требует разорвать контракт испанского клуба с Романом Зозулей
Голосов: 56921
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть