Приложения Facebook впервые с 2018-го не в лидерах по загружаемости: кто обогнал соцсеть

На китайском рынке в прошлом году чаще всего загружали Facebook. Фото: pixabay

В 2020 году больше всего из приложений загружали китайскую социальную сеть TikTok.

Среди пяти наиболее популярных - четыре приложения Facebook, сообщает App Annie.

Приложения от Facebook были первыми по загруженности с 2018-го. Теперь TikTok забрал лидерство.

Второе место занимает Facebook, третье - мессенджер WhatsApp, четвертое - Instagram и пятое - Facebook Messenger.

На китайском рынке в прошлом году чаще всего загружали Facebook, а TikTok на второй позиции. Китайскую версию TikTok - Doyuin - запустили в 2016 году. А через год появилась международная. Пользователи могут записать ролик на смартфон, смонтировать и наложить спецэффекты и музыку сразу в приложении. Оно стало популярным с началом пандемии, когда большинство людей должны были сидеть дома.

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В апреле 2021-го в TikTok были зарегистрированы более 800 млн пользователей во всем мире. А материнская фирма ByteDance 2020 получила миллиардные прибыли, большинство из которых благодаря рекламе.

Instagram закроет страницы детей до 16 лет по умолчанию. Это для защиты юных пользователей. Таким образом Instagram прекратит показ публикаций пользователей до 16 лет в общих рекомендациях, чем усложнит поиски их аккаунтов с подозрительных страниц. Также ограничат возможности рекламодателей привлекать детей и подростков к рекламе.