Instagram автоматически закроет профили несовершеннолетних пользователей

Instagram закроет профили пользователей. Фото: Instagram

Instagram закроет страницы детей до 16 лет по умолчанию.

Это делается для защиты юных пользователей, сообщает Wall Street Journal.

Таким образом Instagram прекратит показ публикаций пользователей до 16 лет в общих рекомендациях, чем усложнит поиски их аккаунтов с подозрительных страниц. Также ограничат возможности рекламодателей привлекать детей и подростков к рекламе.

Предложение о том, чтобы сделать доступ к своей странице ограниченными получат и те пользователи, которые уже длительное время обладают аккаунтами.

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Facebook Inc., в состав которой входит Instagram, на данный момент продолжает работать над запуском версии приложения для пользователей младше 13 лет для безопасности подростков.