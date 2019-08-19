"Приехал посмотреть на Зеленского" – эксперт о визите Нетаньяху

Глава Израильского правительства Биньямин Нетаньяху решил приехать в Киев, потому что ему интересно вблизи посмотреть на нового, молодого украинского президента, который к тому же имеет еврейское происхождение.
Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
"Есть определенная повестка дня отношений нашего государства и Израиля. Она сформирована давно. Включает в себя зону свободной торговли, проблемы туристической сферы, тяжесть в пересечении израильской границы. Отдельным пунктом является военно-техническое сотрудничество. Но это в большинстве своем интересы Киева. Среди наших политиков бытует мнение, что можем использовать Израиль как периферию для налаживания контактов с влиятельными политиками, инвесторами, корпорациями. В первую очередь из Америки", - объясняет эксперт.
Однако, по его словам, для Израиля Украина не является важным стратегическим партнером.
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"Они не заинтересованы в налаживании какого-то системного двустороннего сотрудничества. Поэтому не стоит ожидать чего-то прорывного от встречи Нетаньяху и Зеленского. Они поговорят, на камеру задекларируют дружеские отношения между Украиной и Израилем и разъедутся. Существенных сдвигов не будет", - добавляет Игорь Семиволос .
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретился со президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава израильского правительства посетил Киев первый за 20 лет.
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