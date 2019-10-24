"Президент Борщаги" борется с мусором, наркотиками и плохим английским

Давид Пластеры занимается волонтерской деятельностью. В его организации с бесплатного изучения английского языка ходит Олег Сенцов. Фото: facebook / David Plaster

Давида Пластера из американского города Спрингфилд называют "президентом Борщаги". Работал инструктором и советником в Национальной гвардии. Последние полгода вместе с единомышленниками убирает от мусора Борщаговский район столицы.

"Однажды на Борщаговке зарисовывал на заборе надписи с рекламой наркотиков в интернете. Одна из бабушек сказала, делаю это, потому что хочу стать президентом. Объяснил, что не могу баллотироваться, потому что не имею украинского гражданства. Она ответила: "Тогда завтра Конституцию под вас перепишут и сможете". После этого меня стали называть "Президентом Борщаги", - говорит Давид Пластер.

Участвовал в Революции достоинства.

"Жил тогда на Майдане. Пытался делать все, что могу. Оказывал медицинскую помощь, учил накладывать повязки и лечить пулевые ранения, покупал протестующим сигареты, чай, кофе, воду и пищу. Многие люди думали, что я приехал из Польши из-за акцента, который появлялся, когда я разговаривал на украинском. Назывался поляком Майклом. Не хотел, чтобы знали, что я американец. Могли думать, будто, действую от имени своего правительства. Раздражали иностранцы, которые приезжали на Майдан, только чтобы сделать фото. Потом говорили, что помогали украинцам", - говоритПластер.

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Пластер основал в Киеве бесплатный проект по изучению английского языка для военных и их семей.

"Выяснил, что выражение своих чувств и боли на других языках имеет терапевтический эффект. Это заставляет думать и делает проще процесс выявления проблемы. Помогаю, потому, что стыдно стоять в стороне. Украинцы близки американцам по духу, они жаждут свободы и готовы за нее бороться. Война с Россией напоминает мне время, когда США боролись с английскими колонизаторами.

После начала войны на Донбассе 2 года жил в Славянске.

"Привез с собой медицинские материалы и лекарства. Вместе со своей командой обучил более 10 тыс. человек военным медицинским стандартам НАТО. Курсы могли пройти все желающие. На помощь украинской армии отдал 150 тысяч долларов. Местным бабушкам устанавливал бойлеры и ворота. Общался с ними и сам предлагал помощь. Люди - это лучшая инвестиция, которая всегда возвращается", - говорит волонтер.

Более сотни военнослужащих подразделений охраны в течение трех суток упражнялись в стрельбе по наземным и по воздушным целям из зенитных установок ЗУ-23 ЗКУ и крупнокалиберных пулеметов ДШКМ.