Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык

Преподаватель МАУП Виктор Колпаков вкладывает в головы студентов антиукраинские постулаты Фото: diplom24.com.ua

Преподаватель Межрегиональной академии управления персоналом - МАУП - Виктор Колпаков унижает Украину и вкладывает студентам в головы постулаты российской пропаганды.

"Этот "учитель" рассказывает, что войну начала Украина, что языка нашего нет и он не нужен нам в Европе, что нам нужно вернуть союз с Россией, потому что это сильное государство с хорошими зарплатами, а у нас нация без мозга, что казаки, в отличие от большевиков, были обычными бандитами и ворами, а в Севастополе наконец наступила нормальная жизнь после аннексии Крыма", - пишет в Facebook студентка МАУП Полина Кравченко.

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В аудитории кроме нее никто не отреагировал на такие высказывания. Автор поста улыбнулась в ответ и преподаватель вспылил:

"Я не смешные истории рассказываю! Может мне уйти?!" - сказал он.

"Нет, продолжайте. Я в Украине очень хочу дослушать до конца вашу украинский лекцию", - ответила Кравченко, а мужчина разозлился.

"Я военный, я полковник, я приказываю тебе - пошла вон!" - кричал он, но женщина отказалась покинуть аудиторию.

"Я никоим образом его не обижала и плачу деньги за обучение, - пишет Кравченко. - Профессор тем временем требовал от ребят из группы: "Вытащите эту хамку отсюда силой!". Группа не двигалась, а я едва сдерживала слезы. Некоторые шептали "Извинись перед учителем". Я была в шоке, в отчаянии. Через минуту Виктор Михайлович ушел, вылив на меня еще кучу грязи. Студенты выразили мне поддержку, а я жалею, что не сняла его на камеру".

Виктор Колпаков окончил Академию управления при президенте России.

"Мужчина, который является военным, вкладывает в головы наших учеников свои пророссийские идеи и пытается формировать у молодежи антипатию к собственной Родине. Это ненормально!" - пишет Кравченко.

В Киеве отказались обслуживать клиента, который попросил говорить с ним на украинском языке. Это произошло в заведении общественного питания "Интеграл Кофе" в ТЦ "Аркадия". Продавец отметила, что не знает украинского и не собирается долго находиться в стране. Также сказала, что знание языка не входит в ее обязанности.