"Прекратила агонию" - эксперт об отставке Терезы Мэй

Накануне Мэй отказалась от намерения вынести на голосование парламента обновленное соглашение о выходе из ЕС. Фото: Зеркало недели

Когда Тереза ​​Мэй заняла пост премьер-министра, говорила: ее единственная цель - воплотить результаты референдума. Отставкой она признала нереальность этого.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

"Она прекратила агонию, которая длилась с конца прошлого года. Тогда окончательно стало понятно, что написанное Терезой Мэй соглашение для выхода из ЕС, невозможно реализовать", - объясняет эксперт.

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Соглашение также порождало конфликты с Северной Ирландией по поводу границы, отмечает он.

"Долгосрочные столкновения между Ирландией и Великобританией, частью которой является Северная Ирландия, прекратились только тогда, когда обе стали членами ЕС. То есть между ними фактически исчезла граница. Если Англия выйдет из ЕС, конфликт может начаться снова. Соглашение также не могло до конца нормировать экономические отношения между Британией и Евросоюзом после брекзита. Преемнику Мэй будет не легче. Он будет стоять перед теми же дилеммами. И Великобритания не откажется от идеи выйти из Евросоюза", - добавляет эксперт.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила об отставке. 7 июня она уходит с поста главы Консервативной партии