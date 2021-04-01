"Представители ЛГБТ - больные люди" - преподавательницу львовского вуза обвинили в гомофобии

Конфликт возник после исследования одной студентки для научной работы. Фото: pixabay.com

Преподавательница типографики Львовской политехники сказала, что гендер - это выдумка.

Ольга Мерье попала в скандал из-за своих высказываний. На женщину жалуются студенты вуза, сообщает "24 канал".

По ее словам, представители ЛГБТ - больные люди, которых стоит лечить, а харассмент - это только для геев и лесбиянок.

Конфликт возник после исследования одной студентки для научной работы на тему сексуальных домогательств, гендера и проблем харассмента, в том числе и в отношении представителей ЛГБТ.

"Люди, которые исповедуют христианские ценности, прежде всего понимают, что ЛГБТ - это больное общество. То есть, если кто-то себя позиционирует, как гей или лесбиянка, то это человек, у которого нездоровая психика, и это человек, которого надо лечить. Мы не должны их понимать, мы их должны лечить", - сказала преподавательница.

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По мнению Мерье, понятие гендера просто навязали обществу.

"Изнасилование и сексуальное насилие - это одно, гендерное неравенство - это совсем другое. И вообще, человек, который ввел понятие "гендер", позже написал, что это было сделано за финансовую выгоду, и на самом деле, никакого гендера не существует. Нам это просто впаривают", - подчеркнула она.

Выбор девушки удивил преподавательницу, после чего она начала спрашивать о ее ориентации. Она также сказала, что будет выступать против этой темы научной работы.

Студенты сделали аудиозапись, в которой слышно высказывания Мерье.

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