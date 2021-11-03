Праздник 4 ноября: сегодня церковь чествует епископа Аверкия

4 ноября церковь чествует святого равноапостольного епископа Иерапольского Аверкия. Чудотворец прославился во II веке во Фригии.

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Во время II века в городе Иераполь обитали только язычники. Аверкий молился Господу о спасении их душ и обращении к истинному свету. Однажды ему явился ангел, который повелел ему сломать идолов в языческом капище. Святой исполнил повеление Божие.

Услышав, что идолопоклонники хотят убить его, Аверкий пришел на место народного собрания и открыто осудил заблуждение язычников. Из толпы закричали три юноши. Они разозлились на Аверкия за эти слова. Святитель молитвой изгнал из них бесов. Когда жители увидели юношей здоровыми, они попросили Аверкия научить их христианской вере. Впоследствии приняли святое крещение.

После этого святитель отправился по соседним городам и селам, исцеляя больных и проповедуя о Царстве Божьем. С проповедью он обошел Сирию, Киликию, Месопотамию, посетил Рим и везде обращал ко Христу множество людей.

Святитель Аверкий за свои великие труды назван равноапостольным.

Тропарь

Истины проповедник и чудотворец дивен показался еси, сирот отец и нищих заступник, бодрый пастырь словеснаго стада, бесом страшен, всех убо от тех нападений заступай, вопиющих ти: Аверкие отче наш, моли Христа Бога, да спасет души наша.

Автор: diomedes2.livejournal Святитель Аверкий за свои великие труды назван равноапостольным

4 ноября кланяются чудотворной Казанской иконе Божией Матери – одной из самых почитаемых в православной церкви. В народе отмечают праздник Казанская осенняя. Этот день считается переломным. Именно после него в свои владения вступает зима.