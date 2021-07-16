Праздничные выходные в 2022 году: украинцам подготовили приятный сюрприз

Кабмин подготовил проект распоряжения "О переносе рабочих дней в 2022 году".

В следующем году украинцы будут иметь по четыре выходных подряд на Международный женский день и на День Конституции Украины. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров.

Как отмечается, предлагается для празднования в следующем году 8 марта - Международного женского дня и 28 июня - Дня Конституции Украины рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена ​​пятидневная рабочая неделя (с двумя выходными днями в субботу и воскресенье), перенести в 2022 году рабочие дни: с понедельника 7 марта на субботу 12 марта; понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

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Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 до 28 июня.

В августе 2021 в Украине будет 10 официальных выходных. Среди них есть дополнительные, в частности в честь Дня Независимости Украины.