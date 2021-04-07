 
Ексклюзивы
1/5
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 414
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5 Просмотров: 846
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1710
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 189
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 288
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 846
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2188
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1737
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 594
Фото
Все фото
4
9
6
18
13
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Женщина впервые прошла в Силы специальных операций ВСУ
Женщина впервые прошла в Силы специальных операций ВСУ
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Альпинистка сделала фото с Говерлы, от которых перехватывает дыхание
Альпинистка сделала фото с Говерлы, от которых перехватывает дыхание
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
Видео
Все видео
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
Полицейские подвезли медсестру к работе и стали героями в сети
Полицейские подвезли медсестру к работе и стали героями в сети
Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 198
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 216
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1737
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 270
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1260
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 153
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
среда, 07 апреля 2021 11:29

Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
4

2 Комментировать

В прошлом году страна столкнулась с ростом обращений по домашнему насилию, пытками со стороны сотрудников полиции, кризисом в области здравоохранения и притеснениями уязвимых групп населения.

2020 год стал периодом системного нарушения прав человека, на которые государство не смогло должным образом отреагировать, говорится в отчете Amnesty International. Украинская власть должна сделать тщательную работу над ошибками и не допустить их повторения. Распространенными были факты домашнего насилия, которое часто не получало эффективной реакции со стороны госорганов.

"Выявлены неединичные случаи пыток и жестокого или унижающего достоинство обращения со стороны представителей властных структур в отношении задержанных полицией лиц. В прошлом году зафиксировали 129 уголовных дел в отношении пыток, из которых в 59 случаях были выдвинуты подозрения, 52 дела были закрыты", - сообщает организация.

Не было достигнуто справедливости и возмещения ни для одного гражданского лица, пострадавшего от насильственного похищения, тайного содержания под стражей или пыток со стороны СБУ в течение 2014-2016 годов. Ни одно лицо, причастное к этим преступлениям, так и не было привлечено к ответственности.

По данным министра соцполитики, более 300 медработников скончались от Covid-19 до 19 декабря. Из них только 53 смерти были признаны связанными с профессиональной деятельностью. Семьям медиков обещали государственную компенсацию, но до 12 ноября в полном объеме ее получила лишь 21 семья.

Еще одной актуальной проблемой для Украины является недосягаемость для многих гражданских организаций территории востока Украины, контролируемых пророссийскими сепаратистами. Продолжаются притеснения людей, которые выражают любую форму несогласия, в частности аресты, допросы, пытки и другие виды жестокого обращения.

В Крыму в 2020 году продолжались преследования за правозащитную работу и инакомыслие, а также ограничение работы СМИ. Оккупационные российские власти применяли репрессивные меры против этнических крымских татар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власть использует Covid-19 для нарушений прав человека - Amnesty International

Госдеп США отметил, что украинская власть не делала адекватных шагов по судебному преследованию злоупотреблений большинства чиновников, что создало атмосферу безнаказанности. Правозащитные группы и ООН отметили значительные недостатки в расследованиях нарушений прав человека, совершенных правительственными силами безопасности. В отчете вспомнили о состоянии расследования убийств Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета, преступлений во время евромайдан.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Синтезировали галлюциногенный наркотик

Несовершеннолетних позволили расстреливать

Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 21159
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 6 Просмотров: 14778
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8208
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
24
 Просмотров: 6391
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала &quot;молочную&quot; грудь
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала "молочную" грудь
4
 Просмотров: 6183
Общество
Как собирать березовый сок - инструкция
Как собирать березовый сок - инструкция Просмотров: 90
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
 Просмотров: 288
Известно, когда восстановят железнодорожное сообщение между Львовом и Ровно
Известно, когда восстановят железнодорожное сообщение между Львовом и Ровно Просмотров: 45
Украинцы жалуются на качество газа. Эксперты объяснили причину
Украинцы жалуются на качество газа. Эксперты объяснили причину Просмотров: 315
Неделя на ИВЛ: спасают 7-летнего мальчика с тяжелой формой Covid-19
Неделя на ИВЛ: спасают 7-летнего мальчика с тяжелой формой Covid-19 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
27
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
5
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
4
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
Голосов: 55859
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть