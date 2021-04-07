Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине

В прошлом году страна столкнулась с ростом обращений по домашнему насилию, пытками со стороны сотрудников полиции, кризисом в области здравоохранения и притеснениями уязвимых групп населения.

2020 год стал периодом системного нарушения прав человека, на которые государство не смогло должным образом отреагировать, говорится в отчете Amnesty International. Украинская власть должна сделать тщательную работу над ошибками и не допустить их повторения. Распространенными были факты домашнего насилия, которое часто не получало эффективной реакции со стороны госорганов.

"Выявлены неединичные случаи пыток и жестокого или унижающего достоинство обращения со стороны представителей властных структур в отношении задержанных полицией лиц. В прошлом году зафиксировали 129 уголовных дел в отношении пыток, из которых в 59 случаях были выдвинуты подозрения, 52 дела были закрыты", - сообщает организация.

Не было достигнуто справедливости и возмещения ни для одного гражданского лица, пострадавшего от насильственного похищения, тайного содержания под стражей или пыток со стороны СБУ в течение 2014-2016 годов. Ни одно лицо, причастное к этим преступлениям, так и не было привлечено к ответственности.

По данным министра соцполитики, более 300 медработников скончались от Covid-19 до 19 декабря. Из них только 53 смерти были признаны связанными с профессиональной деятельностью. Семьям медиков обещали государственную компенсацию, но до 12 ноября в полном объеме ее получила лишь 21 семья.

Еще одной актуальной проблемой для Украины является недосягаемость для многих гражданских организаций территории востока Украины, контролируемых пророссийскими сепаратистами. Продолжаются притеснения людей, которые выражают любую форму несогласия, в частности аресты, допросы, пытки и другие виды жестокого обращения.

В Крыму в 2020 году продолжались преследования за правозащитную работу и инакомыслие, а также ограничение работы СМИ. Оккупационные российские власти применяли репрессивные меры против этнических крымских татар.

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Госдеп США отметил, что украинская власть не делала адекватных шагов по судебному преследованию злоупотреблений большинства чиновников, что создало атмосферу безнаказанности. Правозащитные группы и ООН отметили значительные недостатки в расследованиях нарушений прав человека, совершенных правительственными силами безопасности. В отчете вспомнили о состоянии расследования убийств Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета, преступлений во время евромайдан.