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среда, 20 января 2021 22:28

Правоохранители задержали нетрезвого топ-чиновника

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Правоохранители задержали нетрезвого топ-чиновника
В столице копы поймали пьяного заместителя министра. Фото: Нацполиция

В Киеве задержали заместителя вице-премьер-министра Олега Уруского Виталия Немилостивого.

Он руководил авто в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Обозреватель.

Когда остановили автомобиль, мужчина прикрывался своей должностью и бросался на правоохранителей.

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"Руки уберите, я заместитель министра", - заявил Немилостивый копам.

Во время задержания чиновник отказался оформлять протокол и пытался покинуть место инцидента.

Полицейским пришлось скрутить мужчину и положить лицом на землю, чтобы одеть на него наручники.

В Киеве топ-чиновник Минобороны - начальник отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных сил Украины - "погорел" на взятке. Его задержали во время подставной передачи 100 тыс. грн.

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