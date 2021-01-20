Правоохранители задержали нетрезвого топ-чиновника

В Киеве задержали заместителя вице-премьер-министра Олега Уруского Виталия Немилостивого.
Он руководил авто в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Обозреватель.
Когда остановили автомобиль, мужчина прикрывался своей должностью и бросался на правоохранителей.
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"Руки уберите, я заместитель министра", - заявил Немилостивый копам.
Во время задержания чиновник отказался оформлять протокол и пытался покинуть место инцидента.
Полицейским пришлось скрутить мужчину и положить лицом на землю, чтобы одеть на него наручники.
В Киеве топ-чиновник Минобороны - начальник отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных сил Украины - "погорел" на взятке. Его задержали во время подставной передачи 100 тыс. грн.
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