Правоохранители сообщили, сколько людей пришло на вече "Нет капитуляции"

Вече "Нет капитуляции" собрало 10 тыс. человек. Фото: Ipress

Около 10 тыс. Человек приняли участие в вече "Остановим капитуляцию" на Майдане Независимости в Киеве.

Во время акции нарушений порядка не было. Об этом сообщат пресс-служба Нацполиции.

"В столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Независимости. В настоящее время там находится около 10 000 человек. Нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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К охране правоопорядка привлечено 300 полицейских.

На Майдане Независимости собрались граждане, которые видят капитуляцию Украины в войне с Россией и требуют ее остановить. Акцию назвали "Вече. Остановим капитуляцию". Ее устроило объединение "Движение сопротивления капитуляции".