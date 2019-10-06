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воскресенье, 06 октября 2019 15:20

Правоохранители сообщили, сколько людей пришло на вече "Нет капитуляции"

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Правоохранители сообщили, сколько людей пришло на вече &quot;Нет капитуляции&quot;
Вече "Нет капитуляции" собрало 10 тыс. человек. Фото: Ipress

Около 10 тыс. Человек приняли участие в вече "Остановим капитуляцию" на Майдане Независимости в Киеве.

Во время акции нарушений порядка не было. Об этом сообщат пресс-служба Нацполиции.

"В столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Независимости. В настоящее время там находится около 10 000 человек. Нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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К охране правоопорядка привлечено 300 полицейских.

На Майдане Независимости собрались граждане, которые видят капитуляцию Украины в войне с Россией и требуют ее остановить. Акцию назвали "Вече. Остановим капитуляцию". Ее устроило объединение "Движение сопротивления капитуляции".

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Дата
06
октября

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