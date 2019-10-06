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воскресенье, 06 октября 2019 12:47

Вече на Майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
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Люди протестуют против "формулы Штайнмайера"
Люди протестуют против "формулы Штайнмайера"
Люди протестуют против "формулы Штайнмайера"
Люди протестуют против "формулы Штайнмайера"

На Майдане Независимости собрались граждане, которые видят капитуляцию Украины в войне с Россией и требуют ее остановить.

Акцию назвали "Вече. Остановим капитуляцию". Ее устроило объединение "Движение сопротивления капитуляции". О себе заявляет как беспартийное, организованное неравнодушными гражданами.

На Майдане установили сцену, с 11:48 до 12:27 на ней играла рок-группа. После чего слово взяли организаторы акции.

"Мы за Украину. Мы за тех, кто бережет наш покой", - говорят со сцены.

Память погибших воинов почтили минутой молчания.

"Президент Зеленский обманывает и манипулирует. Все хотят мира, но украинцы не хотят мира при любых условиях. Социсследования показывают, что украинцы не воспримут капитуляцию", - говорит политолог Михаил Басараб.

Участники держат украинские флаги, крымскотатарский и флаг НАТО. Среди участников - депутат "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз. На написанных плакатах надписи "Зеленский - слуга Путина", "Зе, нада пагаварить", на распечатанных - "Нет капитуляции".

Перед акцией желающим раздавали листовки с заголовком "Суверенитет Украины под угрозой" и текст Марша Украинской армии.

Активисты клеят на руку выше локтя желтый скотч. Его назвали символом сопротивления капитуляции.

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Это вторая акция протеста на Майдане Независимости после согласования Украиной "формулы Штайнмайера" 1 октября. Ее на переговорах в Минске подписал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма.

По так называемой "формуле Штайнмайера" оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепит этот особый статус на постоянной основе.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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Дата
06
октября

В кабаре курили опиум, пили абсент и танцевали канкан

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