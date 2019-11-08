Правоохранители провели обыски в николаевских дорожников

Обыски провели в рамках расследования мошенничества служащими предприятия. Фото: РБК

Правоохранители провели обыски в помещениях Службы автомобильных дорог ГП "Николаевский облавтодор" и подрядных предприятиях.

"УСБУ Украины и ГУ Национальной полиции в Николаевской области одновременно проводят обыски в помещениях Службы автомобильных дорог в Николаевской области, ГП "Николаевский облавтодор" и подрядных предприятий, таких как ООО СК "Автострой" (г.Одесса)", - сообщает пресс-служба САД области.

Обыски проводят в рамках расследования факта завладения государственными средствами служащими фирмы, осуществляющей дорожные работы на Николаевщине.

Как отмечается, должностные лица облавтодора и двое юридических лиц в сговоре между собой при выполнении строительных и ремонтных работ дорог на территории Николаевской области завладели средствами государственного предприятия.

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Уголовного производства возбуждено по ч. 3 ст. 190 УК Украины "Мошенничество".

Служба безопасности Украины пришла с обысками в офис, который связывают с нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром. Обыски проходят в одном из офисов в бизнес-центре "Парус" в Киеве.



