Правительство Украины обновил санкции против российских товаров

Украина и Россия вводят Зеркальные санкции с 2014 года. Фото: 24tv.ua

Кабинет министров продлил на год срок действия пошлин на российские товары.

"Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года, как ответ на аналогичные действия РФ", - написал в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Такие изменения правительство внесло в постановление от 30 декабря 2015 № 1146, продлив действие пошлин до конца 2020 года.

Украина и Россия вводят Зеркальные санкции с 2014 года, со времени аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Россия с января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия заявила о своих планах на Украину

В марте 2019 вступили в силу украинские санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Правительство России в апреле 2019 принял решение о расширении санкций против Украины.

Кабинет Министров Украины ввел санкции против лиц, уничтожащих культурное наследие Крыма и распространяющих российскую пропаганду. В список попали предприятия и лица, которые обеспечивают российскую военную промышленность.