Проснулись: введут санкции против лиц, что уничтожают Крым

Кабинет Министров Украины ввел санкции против лиц, уничтожащих культурное наследие Крыма и распространяющих российскую пропаганду.
В список попали предприятия и лица, которые обеспечивают российскую военную промышленность, сообщает правительственный портал.
"Санкции вводятся в отношении юридических лиц, обеспечивающих незаконную деятельность оккупационной администрации России и юридических лиц, привлеченных к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия - это 39 юридических лиц, зарегистрированных на территории России и 22 юридические лица, зарегистрированные на территории АР Крым и города Севастополя по российскому законодательству ", - говорится в сообщении.
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В Кабмине объяснили, что под санкциями подразумевается невозможность ведения экономической деятельности на территории Украины.
"Кроме того, наши партнеры смогут также инициировать введение санкций в отношении определенных юридических лиц в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки", - добавили в правительстве.
Так называемой уполномоченной по правам человека в аннексированном Крыму станет Лариса Опанасюк.
Она мать участниц украинской группы "Анна-Мария".
Украинский омбудсмен не признает такого назначения.
22 ноября кандидатуру Опанасюк согласовала омбудсмен России Татьяна Москалькова. Назначить Опанасюк должен так называемый парламент Крыма, но это уже формальность.
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