Проснулись: введут санкции против лиц, что уничтожают Крым

Российские оккупанты во дворе Воронцовского дворца. Фото: Крим.Реалии

Кабинет Министров Украины ввел санкции против лиц, уничтожащих культурное наследие Крыма и распространяющих российскую пропаганду.

В список попали предприятия и лица, которые обеспечивают российскую военную промышленность, сообщает правительственный портал.

"Санкции вводятся в отношении юридических лиц, обеспечивающих незаконную деятельность оккупационной администрации России и юридических лиц, привлеченных к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия - это 39 юридических лиц, зарегистрированных на территории России и 22 юридические лица, зарегистрированные на территории АР Крым и города Севастополя по российскому законодательству ", - говорится в сообщении.

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В Кабмине объяснили, что под санкциями подразумевается невозможность ведения экономической деятельности на территории Украины.

"Кроме того, наши партнеры смогут также инициировать введение санкций в отношении определенных юридических лиц в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки", - добавили в правительстве.

Так называемой уполномоченной по правам человека в аннексированном Крыму станет Лариса Опанасюк. Она мать участниц украинской группы "Анна-Мария". Украинский омбудсмен не признает такого назначения. 22 ноября кандидатуру Опанасюк согласовала омбудсмен России Татьяна Москалькова. Назначить Опанасюк должен так называемый парламент Крыма, но это уже формальность.