"Омбудсменом" Крыма станет мать скандального девичьего дуэта

В Крыму назначат своего "омбудсмена". Фото: Лента новостей Крыма

"Уполномоченным по правам человека" в аннексированном Крыму станет Лариса Опанасюк. Она мать участниц украинской группы "Анна-Мария". Украинский омбудсмен не признает такого назначения.

22 ноября кандидатуру Опанасюк согласовала омбудсмен России Татьяна Москалькова. Назначить Опанасюк должен так называемый парламент Крыма, но это уже формальность.

Опанасюк училась в Харьковском юридическом институте (ныне юридическая академия), была прокурором, а с 2000 года работала в Совете Министров АР Крым. После аннексии она осталась в Крыму и перешла в "правительство" оккупационной власти.

Ей удалось стать близкой соратницей "головы" Крыма Сергея Аксенова и получить должность "вице-премьера". В начале ноября 2019 года "парламент" Крыма принял ее заявление об отставке.

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Опанасюк находится под санкциями Украины, которые СНБО ввел в 2016 году. Ее муж Александр Опанасюк — судья Верховного суда Крыма в отставке, против которого Генпрокуратура Украины возбудила дело о государственной измене, отмечает журналист "Новой газеты" и "Радио Свободы" Антон Наумлюк.

Назначение "омбудсмена Крыма" не признает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая заявила, что ее полномочия распространяются и на Крым, передает "Крым.Реалии".

Дочери Опанасюк — Анна и Мария —- участвовали в скандальном отборе на "Евровидение-2019" от Украины. Победу они не получили, но запомнились тем, что не смогли ответить на вопрос: "чей Крым?".