Правительство должно определить объем убытков от российской агрессии - эксперт

Михаил Пашков: Решения международных судов повлияют на мировое сообщество. Фото: radiosvoboda

Международные судебные процессы имеют долгосрочный характер. Однако они чрезвычайно важны для Украины. Новая российская конституция пренебрегает международным правом. Кремль дистанцировался от Гаагского трибунала. Но решения международных судов повлияют на мировое сообщество.

Об этом Gazeta.ua рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

"Уголовное расследование в рамках иска Украины против России продолжается. Новые доказательства о военных преступлениях направили в Офис прокурора Международного уголовного суда.

Параллельно Европейский суд по правам человека объединил несколько исков по РФ в общем деле "Украина и Нидерланды против Российской Федерации". 14 января 2021-го вынес первое решение по делу и признал нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Суд отметил, что Россия осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с февраля 2014 года.

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Зато Парижский апелляционный суд 30 марта этого года отклонил решение Международного трибунала по делу Сбербанка. Речь идет о возмещении потерь в Крыму из-за незаконной аннексию полуострова Россией. Это решение ни в коем случае нельзя считать универсальным прецедентом. Ощадбанк будет обжаловать его. Здесь еще точка не поставлена. Это не является победой России", - говорит эксперт.

Правительство должно официально, по международным критериям, определить объем убытков от российской агрессии, отмечает Михаил Пашков.

"Собранные фактологические материалы о последствиях российской агрессии в Крыму и на Востоке Украины нужно упорядочить и обнародовать на международном уровне. Запланированная "Крымская платформа" должна иметь и юридически-правовое измерение. Надо не ограничиваться только политическими декларациями. Также апеллировать в судебные инстанции".

Украина направила материалы о военных преступлениях России в Офис прокурора Международного уголовного суда. Среди них Иловайская трагедия и бои за Донецкий аэропорт. Информацию собрал Офис генпрокурора. Украина предоставила факты об убийствах военных во время событий в Иловайск 29 августа 2014 и о боях за Донецкий аэропорт 19-21 января 2015 года.