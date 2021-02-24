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среда, 24 февраля 2021 22:45

"Права надо получать повторно" - Украинка о жизни во Франции
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Украинка говорит, что для того, чтобы получить водительские права во Франции, их надо сдать снова
Фото: nataly_cannes
Украинка говорит, что для того, чтобы получить водительские права во Франции, их надо сдать снова
Украинка говорит, что для того, чтобы получить водительские права во Франции, их надо сдать снова
Украинка говорит, что для того, чтобы получить водительские права во Франции, их надо сдать снова
Украинка говорит, что для того, чтобы получить водительские права во Франции, их надо сдать снова

Киевлянка Наталья переехала в город Канны во Франции. Женщина ведет блог, в котором рассказывает о еде, традициях и особенностях жизни в стране.

"Для переезда важно знание языка. Если не знаешь, рецепт простой — учить. Проходила также государственные курсы по адаптации. А вот язык учила с преподавателями, также читала местные газеты и смотрела телевидение", - говорит Наталья.

Женщина сейчас работает в модном доме, до того была консультантом в финансовой компании.

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"В этом году поставила СБИ цель – сдать на права. Заменить украинские на французские не получится, потому, что между нашими странами нет общего соглашения. Поэтому пришлось учиться с нуля. Пол работы я уже сделала-сдала теоритический курс. Само обучение проходило онлайн. Но нужно пройти тест, который имеет ограничения по времени. А вот с вождением хуже. Имея 15 лет водительского стажа, здесь впала в ступор. Мне стало страшно ездить. А еще и попала на довольно строгого и серьезного преподавателя. Мне было настолько некомфортно ездить, что каждое занятие становилось испытанием. К счастью, начался карантин и занятия прекратила. Но все-таки хочу закончить и пройти этот курс", - добавляет украинка.

Наталья говорит, что у французов принято давать обещания самому себе в начале нового года.

"Интересно для меня стало, что 51% французов обещает больше заниматься спортом, 38% - правильно питаться, 29% - начать путешествовать, 15% - начать обращать внимание на экологию и 11% уменьшить употребление вина", - добавляет Наталья.

Марина Сван вышла замуж за иорданца и переехала в город Акба. Здесь занимается туризмом и ведет свой блог о жизни в стране.

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