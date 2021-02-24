"Права надо получать повторно" - Украинка о жизни во Франции

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Киевлянка Наталья переехала в город Канны во Франции. Женщина ведет блог, в котором рассказывает о еде, традициях и особенностях жизни в стране.

"Для переезда важно знание языка. Если не знаешь, рецепт простой — учить. Проходила также государственные курсы по адаптации. А вот язык учила с преподавателями, также читала местные газеты и смотрела телевидение", - говорит Наталья.

Женщина сейчас работает в модном доме, до того была консультантом в финансовой компании.

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"В этом году поставила СБИ цель – сдать на права. Заменить украинские на французские не получится, потому, что между нашими странами нет общего соглашения. Поэтому пришлось учиться с нуля. Пол работы я уже сделала-сдала теоритический курс. Само обучение проходило онлайн. Но нужно пройти тест, который имеет ограничения по времени. А вот с вождением хуже. Имея 15 лет водительского стажа, здесь впала в ступор. Мне стало страшно ездить. А еще и попала на довольно строгого и серьезного преподавателя. Мне было настолько некомфортно ездить, что каждое занятие становилось испытанием. К счастью, начался карантин и занятия прекратила. Но все-таки хочу закончить и пройти этот курс", - добавляет украинка.

Наталья говорит, что у французов принято давать обещания самому себе в начале нового года.

"Интересно для меня стало, что 51% французов обещает больше заниматься спортом, 38% - правильно питаться, 29% - начать путешествовать, 15% - начать обращать внимание на экологию и 11% уменьшить употребление вина", - добавляет Наталья.

Марина Сван вышла замуж за иорданца и переехала в город Акба. Здесь занимается туризмом и ведет свой блог о жизни в стране.