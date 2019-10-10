Позволили строить 150-метровые высотки

Нормы войдут в действие с 1 января 2020-го. Фото: РБК-Украина.

Новые государственные строительные нормы по высотных домов вступают в силу с 1 января 2020-го.

Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook написал, что согласно действующим строительным нормам, можно строить жилые и общественные высотные дома только до 100 м. Новые нормы увеличивают максимальную высоту 150 метров, передает "РБК-Украина".

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Также усиливается безопасность и комфорт высотных зданий. В частности, установлены требования по жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций для проектирования более надежных каркасов высотных зданий; обязательные пожарные посты, пожарные лифты, вертолетные площадки и тому подобное; введено аэродинамический обдув моделей высотных зданий со сложной архитектурной, конструктивной или геометрической формой для обеспечения комфортных ветровых потоков и другие изменения.

Новые нормы разработаны ГП "Научно-исследовательский институт строительного производства". Вступает в действие с 1 января следующего года.

На проведение общенациональной переписи населения правительство Украины планирует потратить 3,43 млрд. грн. Такую сумму предусмотрели в проекте бюджета на 2020 год, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.