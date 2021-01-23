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воскресенье, 24 января 2021 01:27

Пожар в Харькове: суд арестовал четвертого подозреваемого по делу

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Пожар в Харькове: суд арестовал четвертого подозреваемого по делу
Сам 34-летний подозреваемый отрицает, что он был именно администратором заведения. Фото с открытых источников

Киевский районный суд Харькова отправил под стражу администратора нелегального дома престарелых Игоря Мирончука. Он проведет в СИЗО два месяца без права залога.

Сам 34-летний подозреваемый отрицал, что он был именно администратором заведения, как утверждает следствие. Он уверял, что он лишь помогал, "был сотрудником, старшим с сиделками", сообщает "Суспільне".

Якобы работал на волонтерских началах, но по данным прокуратуры, арендаторы платили Мирончуку деньги. Адвокаты Мирончука утверждали, что он не был администратором в хосписе, а также настаивали на помощи подозреваемого при эвакуации людей во время пожара.

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"Он вынес пять человек. Он сам едва не сгорел. У него куртка сгорела", – сказал адвокат Сергей Веприцкий.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работника. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Одной из версий возгорания сразу называли неисправность газового оборудования. В день трагедии его как раз должны были чинить. Свидетели говорят, задымление началось у газового счетчика. Трое работников уже дали показания, по информации председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Также среди версий рассматривается пожар в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту и с электроприборами и в результате замыкания электросети.

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