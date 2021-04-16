Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун

В столице с 5 апреля ввели новые карантинные ограничения. Запретили работу заведений общественного питания, а в транспорт пускают только по пропускам.

Работников должны были перевести на дистанционную работу, однако большинство людей вынуждены брать отпуска.

Локдаун должен был длиться до 16 апреля, но недавно приняли решение о продлении карантина до 30 апреля.

Gazeta.ua спросила у киевлян: как карантин повлиял на их работу и боятся ли они коронавируса?

Автор: Лилия Мыцко Мария работает, как и раньше. На работу добирается на такси.

Мария, 52, года:

Нас обеспечивают такси на работе, нет проблем с транспортом. Боюсь заболеть, как и все, наверное. Если продолжат карантин - так же будем работать. Еще не вакцинировалась. Но нужно ли это вообще?

Автор: Лилия Мыцко Инна уже сделал прививку против коронавируса.

Инна 28 лет:

Я работаю в больнице, поэтому на работу езжу без помех. Стало меньше пациентов. Люди не приходят, потому что боятся заразиться от других. Я переболела и сделала вакцинацию, у меня тяжелые побочные эффекты. Хочу, чтобы антитела дольше были в организме. Думаю, что прививки надо делать, но не той вакциной, которая в Украине.

Автор: Лилия Мыцко Петр потерял свой бизнес.

Петр, 28 лет:

Был свой бизнес до карантина - выездные автомойки. Открывал вместе с другом. Из-за пандемии пришлось закрыть, потому что не работал общественный транспорт и мало людей ездили на машинах. Не было смысла работать, снизился спрос. Жду, когда все закончится, чтобы реализовывать новые проекты. Пока перебиваюсь заработками. Видимо, придется ехать собирать клубнику за границу.

Автор: Лилия Мыцко Виктория в свободное время раздает рекламные листовки.

Виктория, 15 лет:

Я довольна, что сейчас карантин. Удобно учиться дистанционно. В свободное время подрабатываю - раздаю листовки у метро. Помогаю родителям. Мама работает, ей выдали пропуск. Локдаун немного повлиял на папину работу. Не может ездить на нее. Надеюсь, что летом все будет работать, чтобы можно было проводить время с друзьями.

Автор: Лилия Мыцко Галина дважды переболела за время пандемии.

Галина, 30 лет:

Коронавирус не так прост, как кажется. Я дважды переболела. Работаю врачом и часто контактирую с людьми. Многие знакомые уже также заразились. Не думаю, что карантин поможет побороть пандемию. Конечно, лучше вакцинацию проводить качественно, а не такими темпами, как в Украине.

Основным показателем для ослабления карантина в Киеве является уменьшение количества госпитализированных. 2 недели строгих ограничений позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом в столице.