Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун

В столице с 5 апреля ввели новые карантинные ограничения. Запретили работу заведений общественного питания, а в транспорт пускают только по пропускам.
Работников должны были перевести на дистанционную работу, однако большинство людей вынуждены брать отпуска.
Локдаун должен был длиться до 16 апреля, но недавно приняли решение о продлении карантина до 30 апреля.
Gazeta.ua спросила у киевлян: как карантин повлиял на их работу и боятся ли они коронавируса?
Мария, 52, года:
Нас обеспечивают такси на работе, нет проблем с транспортом. Боюсь заболеть, как и все, наверное. Если продолжат карантин - так же будем работать. Еще не вакцинировалась. Но нужно ли это вообще?
Инна 28 лет:
Я работаю в больнице, поэтому на работу езжу без помех. Стало меньше пациентов. Люди не приходят, потому что боятся заразиться от других. Я переболела и сделала вакцинацию, у меня тяжелые побочные эффекты. Хочу, чтобы антитела дольше были в организме. Думаю, что прививки надо делать, но не той вакциной, которая в Украине.
Петр, 28 лет:
Был свой бизнес до карантина - выездные автомойки. Открывал вместе с другом. Из-за пандемии пришлось закрыть, потому что не работал общественный транспорт и мало людей ездили на машинах. Не было смысла работать, снизился спрос. Жду, когда все закончится, чтобы реализовывать новые проекты. Пока перебиваюсь заработками. Видимо, придется ехать собирать клубнику за границу.
Виктория, 15 лет:
Я довольна, что сейчас карантин. Удобно учиться дистанционно. В свободное время подрабатываю - раздаю листовки у метро. Помогаю родителям. Мама работает, ей выдали пропуск. Локдаун немного повлиял на папину работу. Не может ездить на нее. Надеюсь, что летом все будет работать, чтобы можно было проводить время с друзьями.
Галина, 30 лет:
Коронавирус не так прост, как кажется. Я дважды переболела. Работаю врачом и часто контактирую с людьми. Многие знакомые уже также заразились. Не думаю, что карантин поможет побороть пандемию. Конечно, лучше вакцинацию проводить качественно, а не такими темпами, как в Украине.
Основным показателем для ослабления карантина в Киеве является уменьшение количества госпитализированных. 2 недели строгих ограничений позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом в столице.
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